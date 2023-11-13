Kendi spor salonunuzu kurabildiğiniz Gym Simulator 24'de, hayalinizdeki işletmeyi yaratın ve sporcuların en iyi adresi olun.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayalinizdeki fitness salonunu yaratabildiğiniz Gym Simulator 24'de, imparatorluğunuzu inşa edin ve yeni sporcuların işletmenize gelmesi için uğraşın. İşletmenizin ilk adımlarını atarken öncelikle bulunduğunuz mekanı temizlemeli ve istediğiniz gibi dekore etmelisiniz. Spor salonunuzu kurmak istediğiniz alanı belirledikten sonra, temizlik işlerine başlayın ve duvarlarınızı boyayın.

İstediğiniz gibi bir boş alana ulaştıysanız, artık yeni aletler almanın zamanı geldi demektir. Çeşitli antrenman ekipmanları alarak işletmenize yerleştirin ve gün geçtikçe büyümeye devam edin.

Gym Simulator 24 İndir

Koşu bantları, bisikletler ve daha çokça çeşitli malzemeyi adlığınıza göre, artık hayalinizdeki spor salonunu tam olarak geliştirmeye başlayabilirsiniz. Nasıl mı? Müşteri memnuniyetinizi arttırmak için saunalar, masaj odaları ve soyunma odaları gibi olanaklar sunarak unutulmaz bir fitness deneyimi sunabilirsiniz.

Tüm bunların yanında vücut geliştirme haricindeki sporları da işletmenize ekleyebilirsiniz. Örnek verecek olursak; işletmenize boks alanı eklerseniz, vücut geliştirme haricinde gelecek olan sporcuları da spor salonunuza çekebilirsiniz. Ayrıca boks alanlarında bahis oynatarak, hem müsabakalara ev sahipliği yapın hem de gelen izleyicilerden para kazanın. Siz de Gym Simulator 24 indirerek, hayalinizdeki spor salonunu oluşturabilirsiniz.

Gym Simulator 24 Özellikleri