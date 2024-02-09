Güzellik salonunda özgün saç tasarımları yaparak kuaförlük becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız Hair Tattoo APK tam size göre!

Berkcan Aktürk - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hair Tattoo APK, kendi kuaför dükkanınızı kurabildiğiniz bir simülasyon oyunudur. Dükkanınıza gelen müşterilerin saçını kesin, yeni stiller deneyin ve işinizde ustalaşın. sadece saç kesmek değil, müşterilerinizin saçını da boyayabilirsiniz.

Saç stillerini değiştirmek isteyen müşteriler dükkanınıza geliyor ve size istediği stili anlatıyor. İşinizin insanları tıraş etmek ve istedikleri stili yapmak olduğunu unutmayın.

Saç kesmek için tüm malzemeler elinizde mevcuttur. Yapacağınız saç stiline göre hareket ederek aletlerinizi belirleyin ve müşterilerinize harika ötesi bir saç stili tasarlayın. Ayrıca isteyen müşterilerinize de dövmeler yapabilirsiniz. Tıraş makinelerini kullanarak müşterilerinizin saçına dövmeler yapın ve kendi sanatınızı ortaya koyun.

Hair Tattoo: Usta Kuaför APK İndir

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bu oyun, saç kesimine meraklı olan kullanıcılar için mükemmel bir simülasyon oyunudur. Eğer siz de mobil cihazlarınızda kendi kuaför dükkanınızı işletmek istiyorsanız, Hair Tattoo APK indirin ve mükemmel tasarımlar yapın.

Hair Tattoo: Usta Kuaför Oyunu Özellikleri