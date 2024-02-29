Hayalinizdeki kuaför işletmesini kurun ve yönetin. Hairdresser Simulator oyununda, müşterilerinizin saçını keserek eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşayın.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hairdresser Simulator, müşterilerinizin saçlarından makyajlarına kadar karar verebildiğiniz ve onları kendi özgün stilinize göre tasarladığınız bir işletme simülasyonudur. Sadece saç kesim işlemleri değil, aynı zamanda işletmenizin gidişatını da yönetmelisiniz. Dekorasyondan oda boyasına kadar belirleyin ve gelen müşterilerden para kazanarak kara geçin.

Şehrin en göze çarpan kuaförü olmak ve üstün yaratıcılığınızla onlarca saç modeli tasarlamak istiyorsanız, bu oyun size tam size göre. Müşterilerinizi hayallerindeki görünüme kavuşturun. Saçlarını yıkayın, kurutun, fönleyin. Düz saçlı müşterilerinize perma yapabilir veya kıvırcık saçlı müşterilerinize kusursuz bir fön çekebilirsiniz. Şekil vermekten sıkılırsanız elinizde olan onlarca boyayla renklendirin veya balyaj atın. Her şey yaratıcılığınıza kalmış.

Müşterilerinizi kusursuz bir görünüme ulaştırdıktan sonra sıra dükkanınızı özelleştirmeye geliyor. Kazandığınız paralarla sırada bekleyen müşterileriniz için bekleme alanı oluşturun ve bu onların memnuniyet seviyesini yükseltmede önemli bir rol oynar. O bekleme alanını en mükemmel şekilde dekore edin. Derecenizi yükselterek şehrin en seçkin kuaförü olun.

Hairdresser Simulator İndir

Nerdeyse her gün karşımıza yeni bir simülasyon oyunu çıkmaktadır. Hem türün sevilmesinden hem de oyunların gerçek hayattan olmasından dolayı oyuncular da sıkılmadan oynayabiliyor. Siz de simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, kuaförlük yapabileceğiniz Hairdresser Simulator'ü indirin ve işletmenizi en iyi yerlere getirin.

Hairdresser Simulator Sistem Gereksinimleri