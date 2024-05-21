Harvest Hunt, ölümcül yaratık tarafından işgal edilen köyünüzü korumaya çalıştığınız bir hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birinci şahıs hayatta kalma korku oyunu olarak karşımıza çıkan Harvest Hunt, ilgi çekici grafikleri ve karanlık yapısıyla oyunculara mükemmel bir deneyim yaşatıyor. Sadece oynanış açısından değil, aynı zamanda hikaye açısından da zengin bir yapıya sahiptir.

Veba virüsünün hızlıca yayıldığı köyünüzde, mahsuller ve hayvanlar oldukça etkilenip ölüyor. Tabii ki, bunun baş mimarı peşinizi bırakmayan yaratıklardır. Köyünüzü takip eden bu yaratığa karşı koruyucu görevi üstlenin ve köylüleri koruyun.

Harvest Hunt oyunu, beş gecelik bir hayatta kalma serüvenini siz oyunculara sunmaktadır. Oyuncular, tarot kartlarını kullanarak kendilerine özellikler atar ve canavara karşı daha da etkili olmaya çalışır.

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Her biri elle çizilmiş olan mekanlarda mükemmel bir korku deneyimi yaşayacaksınız. Zaten oyunun en göze çarpan özelliği oynanışından çok, grafikleridir. Bu güzel grafiklerin ve atmosferik ortamın yanı sıra stratejik yapıdan ve mekaniklerden de büyük ölçüde hoşlanacaksınız.

Evet, siz de köyünüzü korumak ve canavara karşı galip gelmek istiyorsanız, Harvest Hunt indirin ve beş gecelik hayatta kalma deneyimini başarı ile tamamlayın.

Harvest Hunt Sistem Gereksinimleri