Haunted Halloween
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Celeritas Games
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Haunted Halloween, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çevrimiçi korku oyunları arasında yer alıyor.
1-4 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz Haunted Halloween, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir eşli korku oyunudur. Cadılar Bayramı'ndaki korkutucu olayları konu alan Haunted Halloween'da perili yerleri dolaşın, bulmacaları çözün ve yaratıklardan kaçmaya çalışın!
İster arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza korku deneyimi yaşayabilirsiniz. Atmosfer, grafik ve müzik tarafında tatmin edici olan Haunted Halloween, gerçek manada korkabileceğiniz bir yapıya sahiptir.
Oyunda yalnızda iki adet yaratık bulunuyor. Her adımınızda onlarla karşılaşabilir, kaçmak için girecek delik arayabilirsiniz.
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Korku veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz işbirliği temalı oyunlardan hoşlanıyorsanız, Haunted Halloween oyununun heyecan verici anlarından keyif alabilirsiniz. Hem korkunç hem de eğlenceli özellikler, oyunu sürdürülebilir kılmakta en büyük etkenlerdendir.
Oyundaki bulmacalar beklediğiniz kadar kolay olmayabilir. Hepsini çözerken mantığınızı kullanmanız ve akıl yürütmeniz gerekir. Tabii tüm bunları karanlık atmosferde yapacağınızı unutmayın.
Siz de Haunted Halloween indirerek, arkadaşlarınızla çevrimiçi korku deneyimi yaşayabilirsiniz.
Haunted Halloween Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: I7-7700 3.60 Ghz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 3060 8GB
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan