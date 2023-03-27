Have a Nice Death, 2 boyutlu grafiklerle hazırlanmış roguelite bir oyundur.

Yusuf Ekrem - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Have a Nice Death, farklı maceralar arayan oyun severlerin tam ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahip. Oyunda kafası balkabağı şeklinde olan bir şirket çalışanının ilk günü işleniyor. Balkabağının oryantasyon sürecini hızlandırmak tamamıyla sizin elinizde.

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Have a Nice Death, 2 boyutlu grafiklere sahip bir oyundur. Roguelite olarak da adlandırılan bu türdeki oyunlarda hızlı bir maceraya atılacaksınız. Oyunun hikayesinde Death şirketinin CEO’su Death’i yönlendireceksiniz. Amacınız düzgün ilerlemeyen olayları düzeltmek. Bunun için şirket çalışanlarını hedeflerinize yönlendirmeniz gerekecek.

Bazı zamanlarda sinir bozucu olabilen olaylar silsilesinde çalışanları hizaya getirmelisiniz. Onlar hizaya gelmezse şirkette hiçbir şey düzgün ilerlemez. Çalışanlarınızın bu halde olmasının sebebi karanlık bir büyü olabilir. İşleri yoluna koyarken onları etkileyen karanlık büyüler karşısında hayatta kalmalısınız.

Have a Nice Death, 30’dan fazla silaha erişim sağlıyor. Silahlar bölümler ilerledikçe değişebilir. Oyuna hızlı bir şekilde giriş yapacak ve bir anda kendinizi maceranın içinde bulacaksınız. Maceralara devam ederken oyunun stratejilerini çözmeniz daha kolay olacak.

Have a Nice Death Sistem Gereksinimleri