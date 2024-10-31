Cehennemin derinliklerinde geçen Hell Survivors, iblis ordularını öldürüp hayatta kalmaya çalıştığınız bir aksiyon roguelite oyunudur.

Berkcan Aktürk - 45 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hell Survivors, sayısız iblis ordusunu alt etmeye çalıştığınız bir aksiyon roguelite oyunudur. Görsel açıdan karanlık ve gerilim dolu bir atmosfere entegre edilmiş olan Hell Survivors, gittikçe zorlaşan bölümleri içerisinde barındırıyor.

20 dakika boyunca size saldırmaya çalışan düşmanlara karşı hayatta kalmanız gerekiyor. Hızlı tempolu ve nişancı becerisine dayalı kontrollerle birlikte, düşmanlara daha hızlı refleksler gösterebilirsiniz. Karakterin farklı yeteneklerini kullanın, güçlendirmeleri kuşanın ve iblis ordularını cehennemden silin!

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Karakterinizi savaş esnasında geliştirebilirsiniz. Yetenekler, ekipmanlar ve diğer güçlendirme seçenekleri, oyuncuların karşısına seçim olarak sunulmaktadır. 3 farklı yükseltme seçeneğinden birisini seçerek, düşmanlarınıza karşı strateji oluşturabilirsiniz.

Hell Survivors, tam sürümünün yanı sıra ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz demo sürümünü Steam Sayfasında barındırmaktadır. Eğer oyunu satın almadan deneyimlemek istiyorsanız, demo sürümündeki kısa oynanışa göz atabilirsiniz.

Siz de Hell Survivors indirin ve cehennemde geçen bir aksiyon roguelite oyunu deneyimi yaşayın!

Hell Survivors Sistem Gereksinimleri