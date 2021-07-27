Heroes of the Dark
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 103.00 MB
- Üretici Gameloft
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Heroes of the Dark, vampirler, kurtadamlar ve insanları bir araya getiren karanlık temalı mobil strateji rpg oyunu.
Heroes of the Dark, Viktorya Dönemi’nin karanlık gizemlerini stratejik oynanış ve dinamik RPG savaşlarıyla deneyimlediğiniz strateji rol yapma oyunu. Savaşın Ay’ı yok ettiği acımasız Viktorya dünyasını keşfedin.
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Vampir olan seçkin kişiler, kurtadam grubu ve hayatta kalan son insanlar, güçlü Ay Kristalleri için savaşır ve kaderin gelgitlerini kontrol eden bir ay eseri olan Tenebris’in Kalbini etkisi altına alır.
- Viktorya İmparatorluğunda bir krallık inşa edin ve fethedin – Vampirler, kurtadamlar ve insanların kahraman ve kötü olarak birlik oldukları, sihirli savaşın harap ettiği bir Dünyanın dinamiklerini keşfedin. Farklı birlikler ve ordular yükseliyor ve dünya düzenini yeniden kurmak için güçleri birleştiriyor. Farklı sinerjiler için sınıf tabanlı takımı en iyi şekilde kullanın ve düşmanı alt edin. Farklı kahramanlar sizi ve yanınızdakileri güçlü düşmanlara karşı korur.
- Karanlık kahramanlar yaratan gerçek zamanlı çok oyunculu PvP deneyimi – İnsanlar, kurtadamlar ve vampirlerden oluşan türler arası takım kurun, geliştirin ve donatın. Başka vampirler ve kurtadamlarla oynayın. Onlarla savaşın ya da yanınıza alın. İttifakınızla birlikte çalışın ve Kristal parçalarını, tüm harita bölgelerini, nihayetinde de Tenebris’in Kalbinin kendisini (İmparatorluğun anahtarı) alın.
- Viktorya Döneminde RPG aksiyon – Aralarından seçim yapabileceğiniz farklı kahramanlar. Her zaman kendi çıkarlarını arayan Vampirler, Ay’ın yok edilmesinden sonra yeni krallarını arayan Kurtadamlar ve Krallığı kendileri için isteyen teknolojileriyle İnsanlar… Kahramanlarınız için farklı ekipman setlerini keşfedin. Teçhizatınızı oluşturun, istatistiklerinizi yükseltin ve ordularınızı savaşa yönlendirin.
- Bir malikane inşa edin – Küllerinizden doğun ve eski yerinizi yeniden inşa edin. Malikanenizi yeriniz olarak koruyun. Burayı tüm türlerin barış içinde bir arada yaşayabileceği bir cennete dönüştürün. Malikanenizde tahttan krallığın hakimi olun. Müttefikler seçin ve düşmanlarınızdan koruyun.
- Çevrimiçi çok oyunculu PvP ve PvE savaşlar – Hızlı ve stratejik 5’e 5 savaşlarda savaşın. Zindanları keşfedin ve farklı ödüller kazanmak için görevlere çıkın. Müttefiklerinizle ittifak savaşları için takım olun ve zirveye doğru ilerleyin.