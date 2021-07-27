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LoL (League of Legends) Benzeri Oyunlar

League of Legends aylık 100 milyonu geçkin aktif oyuncusu olan son derece popüler bir oyundur. Dünya genelinde popüler olan bu video oyununu çok uzun zamandan beri oynuyorsanız, çok fazla maç kaybediyorsanız veya çok kötü oynadığınızı düşünüyorsanız eğlenmekten ziyade sıkılabilirsiniz.