gelen aramalara cevap verip arayanların sorunlarını çözmeye çalıştığınız Home Safety Hotline, oyunculara gizemli ve ürpertici bir hava veriyor.

Berkcan Aktürk - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çağrı merkezinde bir çalışanı canlandırdığınız Home Safety Hotline, oyunculara ürpertici bir hava veriyor. Çağrı merkezinde çalışmak zaten bir o kadar sıkıcı bir iştir. Yalnız bu çağrı merkezi bu kadar sıkıcı ve monoton olmayacaktır. Her daim sizden yardım isteyen aramalar ve ürpertici olaylarla baş başa kalacaksınız.

İşiniz aslında temel olarak aramaları yanıtlamak ve arayanları dinlemek olacaktır. Arayanların sorunlarını araştırın, bulmak için veri tabanınızı kullanın ve farklı tehlikelerin üstesinden gelin.

Home Safety Hotline İndir

90'ların bilgisayarlarınızı yöneteceksiniz. O zamanların en son teknolojisi sizin elinizdedir diyebiliriz. Bilgisayarları kullanarak evlerin güvenliği hakkında bir takım bilgilere ulaşın ve sorunları doğru şekilde tespit edin.

Bu oyun, gerçekten korku oyunu arayan oyuncular için önerilmemektedir. Daha çok gizemli maceraları az az oyunculara veren oyun, basit bir metin okuma oyunudur diyebiliriz. Mekanik açıdan çok fazla tatmin etmiyor ve Türkçe dil desteği olmadığı için oyuncuların yabancı dili olması gerekiyor. Gelen aramalara cevap verin, sorunları tespit edin ve müşterilerinize yardım edin. Siz de bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız, Home Safety Hotline indirin ve evleri güven içinde tutun.

Home Safety Hotline Sistem Gereksinimleri