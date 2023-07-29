Kıyamet sonrası çökmüş bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığımız Homeseek'de, koloninizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız.

Berkcan Aktürk - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kıyamet sonrası bir tema ile karşımıza çıkan Homeseek, bir hayatta kalma strateji oyunudur. Tahmin edebileceğiniz üzere, doğasal sorunlar, aşırı nüfus, çevresel sömürü ve gitgide fazlalaşan su tükenmesiyle beraber dünya yaşanılamaz bir hal aldı. Bu kötü durumu iyi hale getirmek sizin elinizde. Hayatta kalan bir avuç insanla birlikte, yeniden bir uygarlık kurmak hiç de kolay olmayacak.

Hayatta kalmak için şehrinizi tekrardan inşa edip, beslenme sorunlarını çözmelisiniz. Her seçiminizin çok önemli olduğu Homeseek, hikaye modunda, Sonsuz modda ve yaklaşık dokuz senaryoyu kapsayan modda size oynama imkanı sunuyor. Bunun haricinde, çevrimiçi de oynayabileceğiniz Homeseek, diğer oyuncularla kıyasıya rekabet etmenize de olanak sağlıyor.

Homeseek İndir

Homeseek'de, yerleşiminiz ve üretiminiz en önemli faktörlerden olacaktır. İnşa ettiğiniz binaların her biri eşit bir şekilde fayda görmeli. Bu nedenle binalarınızın, rezervlerinize ve üretim yerlerinize göre konumu, çok önemli bir rol oynamaktadır.

Elde ettiğiniz üretimlerden ve küçük kaynaklardan yararlanmak için, geliştirilmiş makinalar üretin. Koloninizin ihtiyaçlarını karşılamak ve iyi bir uygarlık kurmak istiyorsanız, başta da dediğimiz gibi; kararlarınızı iyi vermek zorundasınız.

İklim krizleri ve değişen hava koşullarıyla birlikte, sizin için zorlayıcı dakikalar geçebilir. Ama yılmadan uygarlığınızı en iyi seviyede ve en güveli halde tutmalısınız. Zorlu ve acımasız düşmanlarınıza karşı dikkatli olun ve savaşlarınızın taktiğini önceden belirleyin. Aynısı size olmadan önce, diğer oyuncuların binalarına girin ve kaynaklarını çalın. Stratejinizin tavan yapacağı Homeseek'i indirin ve koloninizi çevrimiçi modunda bir numara haline getirin.

Homeseek Sistem Gereksinimleri