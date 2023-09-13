Instagram'daki resimleri, videoları ve hikayeleri indirmeye olanak tanıyan Honista APK, kullanıcılara ek özellikler sunuyor.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Instagram ile birlikte çalışan Honista APK, Instagram içerisinde birçok kolaylık sağlıyor. Resim, video ve hikayeler gibi şeyleri indirmeye olanak tanıyan bu uygulamada, aynı zamanda çokça özellik bulunuyor. içerisinde Profil fotoğrafı yakınlaştırma, biyografi kopyalama ve sizi kimin takip ettiğini bilme gibi sayısız özellik barındırıyor.

Özelleştirme ve değiştirme seçenekleri içerisinde temaları ayarlayabilir ve yazı tiplerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 50'den fazla farklı renge ve tüm sohbetlerde kullanabileceğiniz özel arka planlarla birlikte, sosyal medya uygulamanızı kendinize göre ayarlayın.

Honista APK İndir

Birçok özelliği içerisinde bulunduran Honista, Instagram kullanıcılarını büyük ölçüde rahatlatan bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Arayüzü açısından pek iyi olmasa da, özellikleriyle o açığı kapattığını söyleyebiliriz. Siz de bu çok sayıda özelliğe sahip olmak adına Honista APK indirin ve Instagram'daki içerikleri rahatça yükleyin.

Honista APK Özellikleri