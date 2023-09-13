Honista APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 73.00 MB
- Üretici CON VEIS LTD
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Instagram'daki resimleri, videoları ve hikayeleri indirmeye olanak tanıyan Honista APK, kullanıcılara ek özellikler sunuyor.
Instagram ile birlikte çalışan Honista APK, Instagram içerisinde birçok kolaylık sağlıyor. Resim, video ve hikayeler gibi şeyleri indirmeye olanak tanıyan bu uygulamada, aynı zamanda çokça özellik bulunuyor. içerisinde Profil fotoğrafı yakınlaştırma, biyografi kopyalama ve sizi kimin takip ettiğini bilme gibi sayısız özellik barındırıyor.
Özelleştirme ve değiştirme seçenekleri içerisinde temaları ayarlayabilir ve yazı tiplerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 50'den fazla farklı renge ve tüm sohbetlerde kullanabileceğiniz özel arka planlarla birlikte, sosyal medya uygulamanızı kendinize göre ayarlayın.
Honista APK İndir
Birçok özelliği içerisinde bulunduran Honista, Instagram kullanıcılarını büyük ölçüde rahatlatan bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Arayüzü açısından pek iyi olmasa da, özellikleriyle o açığı kapattığını söyleyebiliriz. Siz de bu çok sayıda özelliğe sahip olmak adına Honista APK indirin ve Instagram'daki içerikleri rahatça yükleyin.
Honista APK Özellikleri
- Medya indirme (Resimler, Videolar)
- Hikayeleri en yüksek kalitede indirin.
- İstediğiniz bir hesabın profil fotoğrafını yakınlaştırın.
- Geliştirici özellikleri sayesinde istediğiniz şekilde özelleştirin.
- Biyografileri ve yorumları kolayca kopyalayın.
- Sizi kimin takip ettiğini veya etmediğini görün.
- Sınırsız gizlilik modu ile iz bırakmadan kullanın.
- Instagram içerisindeki reklamları ve önerileri kaldırın.
- Beğenilen ve daha önce görüntülenen içerikleri kaldırın.