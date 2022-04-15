HP Webcam ürünlerini kullanıyorsanız bilgisayarınızda bulundurmanız gereken sürücü programını indirmeyi unutmayın.

Yiğit Ekim Demir - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

HP web kameraları pek çok kullanıcı tarafından markanın kalitesi nedeniyle tercih ediliyor ancak zaman zaman sürücü CD'lerinin kaybolması nedeniyle sorunlar yaşanabiliyor. Zira driver dosyalarını içeren bu disklerde, webcam'inizin doğru bir şekilde çalışabilmesi için gereken tüm sistem dosyaları yer alıyor ve böylece işletim sistemi ile donanım arasındaki ilişki sorunsuzca kurulabiliyor. Windows platformu için yayınlanan kamera sürücüsü, ücretsiz olarak indirilip güvenli bir şekilde kullanılabiliyor.

HP Web Camera Driver Özellikleri

Güvenilir uygulama,

Resmi HP şirketinin kamera sürücüsü,

Ücretsiz,

Basit yükleme,

Basit kullanım,

Sürücü yazılımları aynı zamanda çeşitli ek özellikleri de aktifleştirmekte kullanıldıkları için Windows'unuz sürücüyü kendisi tanısa bile sizin de driver yazılımını kurmanız işinize yarayacaktır. Bu ek özellikler arasında görsel ve çekimleri kaydetme, kalite ayarlarını değiştirme, sorun tespiti ve yardım dosyaları gibi pek çok farklı özellik bulunmaktadır.

Skype, Tango ve benzeri sesli/görüntülü sohbet uygulamalarında en yüksek kaliteli görüntüyü ve ses iletimini elde etmek için indirmeniz gereken HP Web Camera Driver programında herhangi bir sorunla karşılaşacağınızı da sanmıyorum. Ancak Windows 8 ve üzeri sistemler otomatik olarak gereken dosyaları yükledikleri için ihtiyaç duymayabilirsiniz.

Donanımınızın tanıtılması ve aygıt yöneticisindeki sarı ünlemli halinden kurtarılabilmesi için de kullanabileceğiniz driverların kurulumları da oldukça basit.

HP Web Camera Driver İndir

HP şirketinin resmi uygulaması olan HP Web Camera Driver ile HP marka kameralarınızı bilgisayarlarınıza yükleyebileceksiniz. Windows platformu için yayınlanan kamera sürücüsü bir kaç adım ile kolayca bilgisayarınıza yüklenebiliyor. Dileyen kullanıcılar kamera sürücüsünü hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.