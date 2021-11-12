iGun Pro 2 APK, mobildeki en gerçekçi silah oyunudur. Silah çeşitliliğiyle dikkat çeken iGun Pro 2 Android için ücretsiz indirilebiliyor.

Erkan Calp - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

En gerçekçi silah oyunları arasında olan iGun Pro’nun yenisi. Şimdiye kadarki en gerçekçi ve kapsamlı interaktif silah ansiklopedisini indirin! iGun Pro 2 APK veya Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.

iGun Pro 2 APK İndir

Dünyanın en iyi silahlarını sanal olarak ateşleyin ve silahlarınızı eklentiler, oluşturabileceğiniz kamuflaj desenleriyle özelleştirin ve bu silahlarla dünya çapında tasarım yarışmalarına girin. iGun Pro 2: En İyi Silah Oyunu, mobilde en fazla indirilen silah simülatörünün orijinalliği bozulmadan yeni öğeler eklenerek güncellenmiş sürümüdür.

İnternetsiz oynanan silah oyunlarından iGun Pro 2’nin öne çıkan özellikleri:

El bombası fırlatıcılar da dahil olmak üzere sürekli büyüyen ateşli silahlarla cephaneliğinizi inşa etmek ve yükseltmek için silahlar toplayın.

Özel silahlarınızı sanal olarak doldurun ve ateşleyin.

En iyi silah ustası olun, parçaların yerleştirilmesine izin veren esnek ekleme sistemiyle mükemmel silahı yapın.

Özelleştirilmiş renkler, desenler ve sınırsız tasarıma imkan veren slotlarla mobil cihazlar için optimize edilmiş, dokunma dostu boyama sistemiyle her tabancayı gerçekten benzersiz yapın. Gerçekçi ve yaratıcı bir desen oluşturun; sizin tercihiniz.

Tasarım yarışmalarında Dünyanın dört bir yanındaki iGun Pro 2 oyuncularına karşı ün kazanın ve tasarımınızı ana ekrana taşıyın.

Oluşturduğunuz silahları sosyal medya platformları veya mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla kolayca paylaşın.

Ultra gerçekçi simülasyon için yüksek kaliteli grafikler

Silahınızı özelleştirin ve nihai silah duvarını oluşturmak istediğiniz şekilde düzenleyin.

Oyun, tüfekler, tabancalar, elle atılan silahlar, makineli tüfekler, kişisel savunma silahı ve yakında eklenecek roketatarlar ve tabancalar dahil büyüyen bir silah koleksiyonu sunuyor.