Image Size - Photo Resizer ile resimlerinize çeşitli efektler verebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kullanıcılara hızlı ve kolay bir şekilde resim düzenleme fırsatı veren Image Size - Photo Resizer başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Google Play üzerinde Android akıllı telefon ve tabletler için yayınlanan Image Size - Photo Resizer apk indir oldukça basit bir yapıya sahip. Kullanıcılara diledikleri resimi saniyeler içerisinde boyutlandırma fırsatı veren Image Size - Photo Resizer apk, resimlerin en boy oranını da değiştirme imkanı veriyor. Resimleri dört adımda düzenleme fırsatı sunan ücretsiz uygulama günümüzde 5 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

Image Size - Photo Resizer Apk Özellikleri

Resim düzenleme,

Resim boyutlandırma,

Çoklu dokunma hareketleri,

İstediğiniz ölçüde çıktı alma,

Resmi yazdırma ya da paylaşma,

Ücretsiz kullanım,

İngilizce dil desteği,

Filtreler, metin yazma, çıkartmalar vs,

Çıktı kalitesi seçme,

Kullanıcılarına işlevsel özellikler sunan Image Size - Photo Resizer apk yükle, oldukça geniş bir özellik yelpazesine sahip. Resimleri boyutlandırmanın yanı sıra sıkıştırarak kapladıkları alanı da küçülten mobil uygulama yeni kullanıcılara ulaşmaya devam ediyor. Kullanıcılarına resimleri istedikleri ölçüde kaydetme özelliği sunan mobil uygulama, ücretsiz bir kullanıma sahip. Pratik yapısı ile saniyeler içerisinde resimleri düzenleyebileceğiniz uygulama düzenli olarak güncellemeler de alıyor. Aldığı güncellemeler ile sürekli yepyeni özelliklere erişen yapım, İngilizce dil seçeneğine sahip.

Codenia tarafından geliştirilen ve yayınlanan Image Size - Photo Resizer apk yükle günümüzde Android akıllı telefon ve tabletler üzerinde kullanılabiliyor.

Image Size - Photo Resizer Apk İndir

Günümüzde 5 milyondan fazla kullanıcı tarafından ilgiyle kullanılmaya devam edilen Image Size - Photo Resizer indir ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ülkemizde de kullanılan ücretsiz resim düzenleme programı, başarılı gidişatı ile alanında üst sıralara tırmanmıyor. Uygulamayı Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirip resim düzenlemeye başlayabilirsiniz.