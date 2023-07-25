Eğlenceli bir arcade yarış deneyimi sunan inRun, VR oyuncular için de iyi bir optimizasyon sağlıyor.

Berkcan Aktürk - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

inRun, normal türdeki araba yarış oyunlarına farklı bir tarz getiriyor. Her yarışın heyecanlı ve rekabet içerisinde geçtiği inRun, sizi dinamik bir dünyaya daldırıyor. Sanal gerçeklik ile de oynayabileceğiniz bu oyun, klasik arcade yarış oyunlarının daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Sadece kendi arabanıza odaklanmak yeterli olmuyor. InRun'da, trafikteki araçlara çarpmadan yolunuza devam etmek zorundasınız. Ayrıca, çeşitli stiller ve yetenekler ile birlikte akrobatik hareketler yaparak, göz alıcı güzellikteki sürüşünüzü konuşturabilirsiniz.

inRun İndir

inRun'daki başarılarınız, oyundaki birçok arabayı açmak için çok önemlidir. Farklı türde ve özellikteki araçları açmak için, yarışlarda iyi bir sıralama yapın ve güzel araçların kilidini açın. Oyunda "stil balonları" denen balonlar bulunuyor. Bir rakibe çarparak, arkasındaki balonu alabilirsiniz. Bu balonlar ile birlikte yarışı bitirirseniz, ekstra olarak ödüller kazanabilirsiniz.

inRun, aslında bir VR oyunu olarak tasarlandı. Bazı VR oyunlarında olan problemleri büyük ölçüde azaltan bu oyun, kameranın dönmesi ile meydana gelen baş dönmesine son veriyor. Daha sağlıklı bir oyun deneyimi yaşatan inRun'ı indirin ve arcade deneyimiyle sınırsız eğlenceye ulaşın.

inRun Özellikleri

Tamamen Sanal Gerçeklik için tasarlandı, ancak geleneksel oyun modlarıyla tamamen uyumlu.

yükleme süreleri olmadan doğrudan aksiyona atlayın.

Yenilikçi çok platformlu çok oyunculu sistem sayesinde dünyanın her yerinden oyuncularla bağlantı kurun.

FFB direksiyon ve hareket platformları desteği.

17 özelleştirilebilir araçla birlikte kendinize özgü aracı seçin.

Arcade tarihinin nostaljik bir yolculuğuna çıkın.

Modern anti-dönüş sistemi sayesinde baş dönmesi olmadan VR sürüş deneyimini yaşayın.

Becerilerinize uygun bir şekilde ölçeklendirilebilen arcade sürüş deneyimi.

Yarışın heyecanına sizi dalacak 30'dan fazla şarkılı harika bir soundtrack.

inRun Sistem Gereksinimleri