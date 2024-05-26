Farklı türden iki işletme yönetimini oyunculara sunan Internet Cafe & Supermarket Simulator 2024, kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Internet Cafe & Supermarket Simulator 2024, iki işletmenin yönetimini oyunculara sunan bir simülasyon oyunudur. Simülasyon oyunlarına aşinaysanız, internet kafe ve süpermarket simülasyon oyunlarını duymuşsunuzdur. Bu iki işletmeyi tek bir oyunda toplayan yapımda, kapsamlı bir yönetim mekaniğiyle karşılaşacak ve tüm her şeyden siz sorumlu olacaksınız.

Aynı anda hem internet kafeniizi hem de süpermarketinizi yöneteceksiniz. Bu nedenle tasarruflu bir şekilde ilerlemeli ve ekipmanlarınızı gitgide yükseltmelisiniz. İki işletmenizi de görünüş açısından şık, ticaret açısından da iş yapar bir seviyeye getirmelisiniz.

Dükkanlarınızı istediğiniz gibi dekore edebilir ve tüm eşyaların pozisyonlarını belirleyebilirsiniz. Süpermarketiniz için dolaplar, kasalar ve ürünler satın alırken; internet kafeniz için bilgisayar, klavye, mouse ve masa gibi bilindik eşyalara ihtiyaç duyacaksınız.

Internet Cafe & Supermarket Simulator 2024 İndir

İki işletme için de ürünlerinizi tedarik edebileceğiniz bir web sitesi olacak. Bu web sitesinden istediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Tabii ki, bütçenizi iyi analiz ederek ona göre satın alımlar yapmalısınız. Mağazalarınızı en iyi şekilde geliştirmek istiyorsanız, en iyi eşyaları satın alın ve müşterilerinizi evlerine mutlu gönderin.

Tüm bunların yanı sıra mağazanızın temizliğine de önem vermelisiniz. Müşteriler gelir, gider ve çöplerini arkasında bırakır. Yeni müşterilerin etkilenmesini istemiyorsanız, çöpleri toplamalı ve zamanında temizlik yapmalısınız.

Siz de Internet Cafe & Supermarket Simulator 2024 indirin ve aynı anda hem internet kafe hem de süpermarket işletin.

Internet Cafe & Supermarket Simulator 2024 Sistem Gereksinimleri