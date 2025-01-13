IQ Masters APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz ücretsiz bir zihinsel gelişim uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zihinsel olarak antrenman yapabileceğiniz ve eğlenceli bulmacaları çözebileceğiniz IQ Masters APK, günlük olarak kullanıcılara çeşitli görevler sunmaktadır. Etkileşimli zeka bulmacaları, egzersizler, testler ve aklınıza ne geliyorsa IQ Masters: Beyin Egzersizleri uygulamasında bulabilirsiniz.

Kapsamlı bulmacalar sayesinde hem zihninizi geliştirebilir hem de dikkat eksikliğinizi en alt seviyelere kadar indirebilirsiniz. Uygulamanın içerisinde kelime bulmacalarından eşleştirmelere, sıralama oyunlarından matematik derslerine kadar her şeyi bulunuyor. İster kendi seçiminizi yaparak içeriklere giriş yapın, isterseniz de IQ Masters APK'nın sizlere gün gün sunduğu bulmaca görevlerini tamamalayın.

IQ Masters, kullanıcıların zihinsel sağlığına da büyük önem vermektedir. Anksiyete düzey testi, DEHB testi ve diğer duygusal testler oyunlarla karışık şekilde kullanıcılara sunuluyor.

IQ Masters APK İndir

Beyninizi geliştirebilecek birçok bulmacayı IQ Masters APK'da çözebilirsiniz. Eğlenceli mini oyunlarla harmanlanmış olan bulmacaları, hem kendi başınıza hem de diğer kullanıcılara rakip olarak bitirmeye çalışın.

Siz de kapsamlı bir zihin egzersizi uygulaması arıyorsanız, IQ Masters APK indirin ve her açıdan beyninizi geliştirin!

IQ Masters: Beyin Egzersizleri Uygulaması Özellikleri