Junkyard Truck ile çamurlu yolların üstesinden gelin. Mekanik becerilerinizi sınayacak bu oyunda eski kamyonunuzu baştan yaratın.

Kemal Tavus - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Keystone Knight tarafından geliştirilen ve yayınlanan Junkyard Truck 2022 yılında erken erişim olarak yayınlandı. Açık dünyaya sahip off road sürüş ve mekanik simülatörü olan Junkyard Truck isminin hakkını veren bir oyun.

Eski off road kamyonumuzu elden geçirip geliştirmeye çalıştığımız bu oyunda yapabileceğimiz pek çok şey var. Çöp toplama, kumar oynama ya da kaçak içki üretme gibi şeyleri yaparak para kazanabiliyoruz.

Haritadaki zorlu görevleri tamamlamak için gerekli yükseltmeleri yapmaya çalıştığımız Junkyard Truck oldukça detaylı ve eğlenceli bir oyun. Yarışlar, kaya tırmanışları, tepe tırmanışları ve uzun atlamalar gibi kamyonumuzu test edebilecek pek çok farklı mücadele bulunuyor.

Erken erişimde olduğu için sürekli güncellenen ve gelişen Junkyard Truck’u simülasyon oyunlarına ilgisi olan herkese tavsiye ediyoruz.

Junkyard Truck İndir

Bir an önce Junkyard Truck indirin ve hayalinizdeki off road aracı yapmak için çalışmaya başlayın. Günlük işler yapın, para kazanın ve emektar aracınızı yükseltmek için çalışmaya devam edin.

Junkyard Truck Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Win 7 x64

: Win 7 x64 İşlemci : 2.0 Ghz Six Core CPU ya da daha hızlısı

: 2.0 Ghz Six Core CPU ya da daha hızlısı Bellek : 10 GB RAM

: 10 GB RAM Ekran Kartı : GTX 1060

: GTX 1060 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan