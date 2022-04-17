Kafa Topu adlı popüler futbol oyununu bilgisayarlarınız üzerinde 2 oyunculu olarak oynamaya hazır mısınız?

Can Çevrim - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Orijinal adı Sports Heads: Football Championship olan ve ülkemizde Kafa Topu oyunu adıyla ün kazanan popüler flash oyun Kafa Topu'nu bilgisayarınız üzerinde oynayarak keyifli dakikalar hatta saatler geçirmeye hazır mısınız? Hem tek kişilik hem de iki kişilik oyunlar kategorisinin başarılı örneklerinden bir tanesi olan oyun oldukça eğlenceli. Basit içerikleri ile oyunculara 2 oyunculu bir oynanış sunan yapım, rekabet dolu bir atmosfere ev sahipliği yapıyor. İngilizce olarak oynanabilen yapımda goller atıp rakibimizi geride bırakmaya çalışacağız.

Kafa Topu Özellikleri

Eğlenceli oynanış,

Basit grafikler,

Renkli içerikler,

2 oyunculu oynanış,

Basit animasyonlar,

Kolay kontroller,

Rekabet ortamı,

İngilizce dil seçeneği,

Tek kişilik oyun modunda İngiltere Premier Ligi'nde yer alan takımlardan birini seçebilir ve rakiplerinizi alt ederek ligi en üst sıralarda bitirmeye çalışabilir veya iki kişilik oyun modu sayesinde arkadaşlarınızla birlikte oyun keyfini ikiye katlayabilirsiniz.

Sıradan futbol oyunlarından oldukça farklı olan Kafa Topu'nda kontrol edeceğiniz tek bir futbolcu var ve topa ayakla vurmak yerine genel olarak kafayla vurarak rakip kaleye gol atmanız gerekiyor. 1 dakikalık süre içerisinde hem kalenizi en iyi şekilde korumalı hem de rakibinize olabildiğince çok gol atarak maçı kazanmaya çalışmalısınız.

Maç sırasında kazandığınız takım paralarıyla her maç sonunda isterseniz futbolcunuzun özelliklerini geliştirebilir ve sonraki maçlar sırasında rakiplerinize karşı avantaj elde edebilirsiniz.

Tüm bu özelliklerin dışında maç sırasında saha içerisinde beliren yarar sağlayan veya zarar verecek olan güçlendiricileri de en iyi şekilde kullanarak rakibinize karşı üstünlük kurmak tamamen sizin elinizde. Tabii bu noktada rakibinizin de beliren güçlendiricileri kullanabileceğini unutmamanız gerekiyor.

Son olarak Kafa Topu oyununda yer alan başarımları tamamlamaya çalışarak oyunu çok daha farklı bir noktaya taşıyabilir ve daha çok eğlenebilirsiniz.

Flash oyunları seviyorsanız ve oldukça popüler bir oyun olan Kafa Topu'nu bilgisayarınız üzerinde ya tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynamak isterseniz, oyunu hemen indirerek oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu bilgisayarınıza indirmeden internet tarayıcınız üzerinde hemen denemek isterseniz, Kafa Topu oyunu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İyi oyular dileriz.