Kaspersky Rescue Disk, bilgisayarın açılmasını engelleyen virüsleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak için ücretsiz bir önyüklenebilir disktir.

Gökhan Abay - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kaspersky Rescue Disk, bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan kurtarmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bu program ile birlikte bilgisayarlarınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Siber güvenlik tehditlerinin giderek daha karmaşık hale geldiği günümüzde, geleneksel antivirüs çözümleri her zaman yeterli olmayabilir. İşte bu noktada devreye giren Kaspersky Rescue Disk, bilgisayarınızı dışarıdan tarayarak kötü amaçlı yazılımları etkisiz hale getiren güçlü bir araçtır.

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, Windows çalışırken kendilerini gizleyebilir ya da antivirüs programlarının erişimini engelleyebilir. Bu tür durumlarda normal antivirüs taraması etkisiz kalabilmektedir. Kaspersky Rescue Disk, bu tehdidi aşmak için işletim sistemi dışında çalışarak zararlı yazılımların saklandığı yerlere ulaşabilir ve temizleyebilir. Aslında kısaca, en ufak ayrıntıları dahi görebilmektedir diyebiliriz.

Kaspersky Rescue Disk İndir

Kaspersky Rescue Disk sürekli güncellenip yenilendiğinden günümüze en uygun yapıda karşımıza çıkıyor. Virüs bulaşmış işletim sisteminizi kolaylıkla tarayabilir, dezenfekte edebilir ve eski haline getirebilirsiniz.

Bu yazılım, sisteminize USB bellek ya da CD/DVD üzerinden önyükleme (boot) edilerek çalıştırılır. Böylece, Windows işletim sistemi devreye girmeden önce virüsler tespit edilip temizlenebilir.

Siz de Kaspersky Rescue Disk indirin ve kötü amaçlı yazılımlara karşı kökten bir çözüme kavuşun!

Kaspersky Rescue Disk Programı Özellikleri