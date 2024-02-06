Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir restoran simülasyonu mu arıyorsunuz? Hemen Kebab Chefs! - Restaurant Simulator indirin ve pişirmeye başlayın.

Kemal Tavus - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Biotech Gameworks tarafından geliştirilen ve yayınlanan Kebab Chefs! - Restaurant Simulator 2024 yılında erken erişim olarak piyasaya çıktı. Bir aşçılık, pişirme ve restoran simülasyonu olan Kebab Chefs! - Restaurant Simulator özellikle de bizim ülkemizde çok sevilen bir oyun oldu.

Hayallerinizdeki döner kebap salonunu işletmenize imkan veren bu oyun 4 kişiye kadar co-op oynama imkanı da sunuyor. Arkadaşlarınızla oynadığınız zaman çok daha keyifli bir oyun olan Kebab Chefs! - Restaurant Simulator, simülasyon ve yemek pişirme oyunları ile ilgilenen herkesin göz atması gereken bir yapım.

Şirin grafikleri, tekrar oynanabilirliği ve keyifli mekanikleri ile dikkatleri çeken Kebab Chefs! - Restaurant Simulator’un Türkçe altyazıya sahip olması da büyük bir artı.

Kebab Chefs! - Restaurant Simulator İndir

Hemen Kebab Chefs! - Restaurant Simulator indirin ve hayalinizdeki restoranı işletin.

Kebab Chefs! - Restaurant Simulator Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 x64

: Windows 7 x64 İşlemci : i5-2500 / FX-8350

: i5-2500 / FX-8350 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 680 ya da AMD Radeon R7 Series

: NVIDIA GeForce GTX 680 ya da AMD Radeon R7 Series DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan