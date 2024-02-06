Kebab Chefs! - Restaurant Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5.86 GB
- Üretici Biotech Gameworks
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Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir restoran simülasyonu mu arıyorsunuz? Hemen Kebab Chefs! - Restaurant Simulator indirin ve pişirmeye başlayın.
Biotech Gameworks tarafından geliştirilen ve yayınlanan Kebab Chefs! - Restaurant Simulator 2024 yılında erken erişim olarak piyasaya çıktı. Bir aşçılık, pişirme ve restoran simülasyonu olan Kebab Chefs! - Restaurant Simulator özellikle de bizim ülkemizde çok sevilen bir oyun oldu.
Hayallerinizdeki döner kebap salonunu işletmenize imkan veren bu oyun 4 kişiye kadar co-op oynama imkanı da sunuyor. Arkadaşlarınızla oynadığınız zaman çok daha keyifli bir oyun olan Kebab Chefs! - Restaurant Simulator, simülasyon ve yemek pişirme oyunları ile ilgilenen herkesin göz atması gereken bir yapım.
Şirin grafikleri, tekrar oynanabilirliği ve keyifli mekanikleri ile dikkatleri çeken Kebab Chefs! - Restaurant Simulator’un Türkçe altyazıya sahip olması da büyük bir artı.
Kebab Chefs! - Restaurant Simulator İndir
Hemen Kebab Chefs! - Restaurant Simulator indirin ve hayalinizdeki restoranı işletin.
Kebab Chefs! - Restaurant Simulator Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 x64
- İşlemci: i5-2500 / FX-8350
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 ya da AMD Radeon R7 Series
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Türkçe dil desteği
4 kişiye kadar desteği var
Eğlenceli oynanış