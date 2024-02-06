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Kebab Chefs! - Restaurant Simulator

Kebab Chefs! - Restaurant Simulator

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 5.86 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Biotech Gameworks
  • İndir

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir restoran simülasyonu mu arıyorsunuz? Hemen Kebab Chefs! - Restaurant Simulator indirin ve pişirmeye başlayın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Biotech Gameworks tarafından geliştirilen ve yayınlanan Kebab Chefs! - Restaurant Simulator 2024 yılında erken erişim olarak piyasaya çıktı. Bir aşçılık, pişirme ve restoran simülasyonu olan Kebab Chefs! - Restaurant Simulator özellikle de bizim ülkemizde çok sevilen bir oyun oldu.

Hayallerinizdeki döner kebap salonunu işletmenize imkan veren bu oyun 4 kişiye kadar co-op oynama imkanı da sunuyor. Arkadaşlarınızla oynadığınız zaman çok daha keyifli bir oyun olan Kebab Chefs! - Restaurant Simulator, simülasyon ve yemek pişirme oyunları ile ilgilenen herkesin göz atması gereken bir yapım.

Şirin grafikleri, tekrar oynanabilirliği ve keyifli mekanikleri ile dikkatleri çeken Kebab Chefs! - Restaurant Simulator’un Türkçe altyazıya sahip olması da büyük bir artı.

Kebab Chefs! - Restaurant Simulator İndir

Hemen Kebab Chefs! - Restaurant Simulator indirin ve hayalinizdeki restoranı işletin.

Kebab Chefs! - Restaurant Simulator Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 x64
  • İşlemci: i5-2500 / FX-8350
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 ya da AMD Radeon R7 Series
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

Türkçe dil desteği

4 kişiye kadar desteği var

Eğlenceli oynanış