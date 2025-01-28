Kefaret
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 11.72 GB
- Üretici 几几不小心
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Kefaret, vücut kamerasından aksiyon dolu anlara şahitlik ettiğiniz ultra gerçekçi bir FPS oyunudur.
Korku dolu grafiklere ev sahipliği yapan Kefaret, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz gerçekçi bir FPS oyunudur. Gövde kamerasından kontrolü ele aldığınız bu oyunda, içerisine hapsolduğunuz duvarların arasından kaçmaya çalışın ve her yaptığınız hareketin sizi farklı sonlara sürüklediğini unutmayın.
Karakterimiz hafızasını kaybetmiş bir şekilde karanlık bir odada uyanır ve ardından kaçmak için kendine yollar arar. Yeri geldiğinde gerilim ve korku, yeri geldiğinde ise bol aksiyonlu dakikalar yaşayacaksınız.
Kefaret İndir
Son zamanlarda oldukça popüler olan ve oyuncular tarafından severek oynanılan ultra gerçekçi FPS oyunları, gerçek ile oyun arasındaki farkı anlayamayacağınız kadar mükemmel bir şekilde tasarlanmaktadır. Kefaret oyunu ise aynı minvalde inşa edilmiş ve ultra gerçekçi fizik motoruyla da güçlendirilmiş durumdadır.
Hava koşullarından silah hareketlerine, ortam grafiklerinden ses efektlerine kadar iyi bir şekilde dizayn edilen Kefaret'i indirerek, siz de vücut kamerasından aksiyon dolu anlar yaşayabilirsiniz.
Kefaret Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: win7/win10
- İşlemci: Intel Core i5-6400 0r AMD FX 8320
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 or AMD Radeon R9 280
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan