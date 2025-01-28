Kefaret, vücut kamerasından aksiyon dolu anlara şahitlik ettiğiniz ultra gerçekçi bir FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Korku dolu grafiklere ev sahipliği yapan Kefaret, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz gerçekçi bir FPS oyunudur. Gövde kamerasından kontrolü ele aldığınız bu oyunda, içerisine hapsolduğunuz duvarların arasından kaçmaya çalışın ve her yaptığınız hareketin sizi farklı sonlara sürüklediğini unutmayın.

Karakterimiz hafızasını kaybetmiş bir şekilde karanlık bir odada uyanır ve ardından kaçmak için kendine yollar arar. Yeri geldiğinde gerilim ve korku, yeri geldiğinde ise bol aksiyonlu dakikalar yaşayacaksınız.

Kefaret İndir

Son zamanlarda oldukça popüler olan ve oyuncular tarafından severek oynanılan ultra gerçekçi FPS oyunları, gerçek ile oyun arasındaki farkı anlayamayacağınız kadar mükemmel bir şekilde tasarlanmaktadır. Kefaret oyunu ise aynı minvalde inşa edilmiş ve ultra gerçekçi fizik motoruyla da güçlendirilmiş durumdadır.

Hava koşullarından silah hareketlerine, ortam grafiklerinden ses efektlerine kadar iyi bir şekilde dizayn edilen Kefaret'i indirerek, siz de vücut kamerasından aksiyon dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Kefaret Sistem Gereksinimleri