Keyboard Font & Keyboard Theme'de, kendi klavyenizi yapın ve istediğiniz gibi özelleştirin. Halihazırdaki temaları, yazı tiplerini ve arka planları indirerek, akıllı yazmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çeşitli temaları sayesinde harika bir klavye özelleştirme uygulaması olan Keyboard Font & Keyboard Theme, kullanıcıların yazma deneyimini zenginleştirerek daha kişiselleştirilmiş bir yapı sunmayı hedefliyor. Binlerce farklı temayla klavyenizi güzelleştirebilir veya kullanıcı dostu temalarla yazıya uygun bir yapı kurabilirsiniz.

Kendi klavyenizi yapın. Temalar, renkler, arka planlar ve yazı tiplerini seçin. Tüm bunların yanı sıra klavyenizin sesini bile seçebilir ve çoklu yazma dili sayesinde hemen hemen her dilde yazınızı yazabilirsiniz.

Keyboard Font & Keyboard Theme İndir

Çok yönlü ve kullanıcı dostu bir uygulama olan Keyboard Font & Keyboard Theme, klavyenizi şık hale getirmek için piyasaya sürülmüştür. Tek yapmanız gereken yayınlanan temalar arasında seçim yapmak ve indirmek olacaktır. Aynı anda birçok tema indirebilir ve hazırda bekletebilirsiniz. İstediğiniz zaman temalar arasında geçiş yapın, emojili klavyenizi deneyimleyin ve yazı tipini, boyutunu ayarlayın.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir kişiselleştirme uygulaması olan Keyboard Font & Keyboard Theme'yi indirerek, siz de klavyenizi özelleştirebilir ve kullanıcı dostu bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Klavyenizi her yönden özelleştirebildiğinizi söylemiştik. Galerinizdeki fotoğrafları dahi klavye arka planınız olarak kullanabilirsiniz. Keyifli bir çözüm arayan herkes Goldber Studio tarafından sunulan uygulamayı deneyebilir ve akıllı yazmanın keyfini çıkarabilir.