Keylogger ile bilgisayarınızda hangi işlemler yapıldığını takip edebilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Keylogger kullanıcılara bilgisayarlarında ne olup bittiğini öğrenme imkanı veren bir bilgisayar takip programıdır. Lisans gerektirmeden kullanılabilen uygulama, Windows platformunda güvenle kullanılabiliyor. İşlevsel yapısı ile beğenileri toplamaya devam eden yapım ülkemizde de epey kullanılmıştı.

Eğer bilgisayarınız farklı kullanıcılar tarafından izinli veya izinsiz olarak kullanılıyorsa bilgisayarınızda ne tür işlemler yapıldığını öğrenmek isteyebilirsiniz. İş yerinizde veya farklı kurumlarda bilgisayarınızdaki aktiviteleri denetlemek için kullanabileceğiniz bir yazılım olan Beyond Keylogger sayesinde bilgisayar kullanımına ilişkin detaylar size raporlanabiliyor. Keylogger bu işi gerçekleştirmek için farklı araçları bir araya getiriyor.

Keylogger Özellikleri

Ücretsiz,

Basit kullanım,

Detaylı grafikler,

Güvenilir,

Lisans gerektirmez,

Kullanışlı,

Keylogger bilgisayarınızın ne kadar süre boşta olduğunu ve ne kadar süre kullanıldığını raporlayabilmekte. Bilgisayarınızda interter üzerinden yapılan işlemler, ziyaret edilen internet siteleri, tıklanan bağlantılar, sitelerin hangi saat ve dakikada ziyaret edildiği detaylı bir şekilde kayıt altına alınıyor. Bu kayıt alma işlemi ekran görüntüleri ile desteklenerek deliller oluşturuluyor.

Keylogger bilgisayar üzerinde kullanılan sohbet ve anlık mesajlaşma uygulamalarındaki yazışmaları da kayıt altına alabilmekte. Hem gelen hem de giden mesajları kaydedebilen program görüntülü sohbetlerin ekran görüntülerini alabiliyor. Program mikrofonunuzu kullanarak odanızda ses kaydı almanızı da mümkün kılıyor. Keylogger'ı belli bir ses seviyesi aşıldıktan sonra kayda başlayacak şekilde yapılandırabiliyorsunuz.

Keylogger bilgisayarınızdaki dosyaları ve klasörleri de denetleyerek değiştirilen, dilinen veya taşınan dosya ve klasör adlarını size raporluyor. Kullanıcıların bilgisayarlarında ne olup bittiği hakkında detaylı bir sunum yapan uygulama sadece Windows platformunda kullanılabiliyor. Ücretsiz yapısı ile birlikte kullanıcılara sunulan Keylogger, basit ve kullanışlı bir içeriğe sahip.

Keylogger İndir

Bilgisayar takip programı olarak adından söz ettiren Keylogger, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Basit ve detaylı analizler yardımı ile bilgisayarda ne olup bittiğini sizlere söyleyecek, ücretsiz kullanımı sayesinde de sınırsız bir hizmet desteği sunacak. İngilizce dil desteğine sahip olan uygulama ülkemizde ve dünya da kullanılmaya devam ediliyor. Dileyen Windows kullanıcıları uygulamayı indirip hemen kullanmaya başlayabilirler.