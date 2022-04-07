Spybot Anti-Beacon ile Windows 10 işletim sistemli cihazlarınızda gizliliğinizi koruma altına alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde internet ortamındaki gizlilik artık hayati bir önem taşımaya başladı. İnsanlar çeşitli yazılım ve programlar ile internetteki gizliliklerini korumaya çalışırken alınan önlemlerde yetersiz kalmaya devam ediyor. İnternet ortamında kişisel bilgilerin ele geçirilmesi beraberinde tehlikeyide getirirken kullanıcılarda bilgilerinin başkaları tarafından kullanılmaması için önlemler almaya çalışıyorlar. Spybot Anti-Beacon uygulaması Windows platformundaki kullanıcılar için özel olarak geliştirildi. Gizliliğe dayalı tedbirleri beraberinde getiren uygulama günümüzde geniş bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Sadece Windows platformunda kullanılabilen uygulama, iki farklı sürüme ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına yönelik sürümü seçiyor ve gizliliklerini koruyabiliyorlar.

Spybot Anti-Beacon Özellikleri

İngilizce dil seçeneği,

Ücretli ve ücretsiz sürüm,

Windows'un tüm sürümleri ile uyumlu,

Basit kullanım,

Spybot Anti-Beacon uygulamasıyla Windows 10 işletim sistemli bilgisayarlarınızda gizliliğiniz için gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde çeşitli performans sorunları, hatalar, çökmeler ve daha pek çok sorunun çözümü için otomatik olarak hata raporlarını sunucularına göndermemizi sağlıyor. Hiç haberimiz dahi olmadan gönderilen bu raporlar, bazı kullanıcılara göre gizliliğimizi tehlikeye atıyor. Neyse ki Spybot Anti-Beacon uygulaması, bu sorunu kökten çözüyor ve çeşitli izleme (telemetri) sorunlarını kolayca durdurmanızı sağlıyor.

Microsoft’a gönderilen PC kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak istemeyen kullanıcıların gizlilik sorunlarını gidermesi amacıyla geliştirilen uygulamayı başlattığınızda, Immunize butonuna tıklamanız yeterli oluyor. Böylece bilgisayarınızda Microsoft tarafından bulunan izleme özelliklerinin hepsini anında devre dışı bırakabilirsiniz. Uygulamayı kullanırken bilgisayarınızda herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, değişiklikleri geri almak için Undo butonunu kullanabilirsiniz.

Eğer sizin de gizlilik konusunda endişeleriniz varsa ve Microsoft sunucularına kullanım bilgilerinizi göndermek istemiyorsanız, Spybot Anti-Beacon uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Spybot Anti-Beacon İndir

Windows'un tüm sürümlerinde çalışan Spybot Anti-Beacon ücretli ve ücretsiz iki farklı sürüme ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar ücretsiz sürüm ile gizliliğe dair gerekli önlemleri alırken, pro sürüm ile de daha fazla özelliğe erişebiliyorlar. Light bir temaya sahip olan uygulama, düşük dosya yapısı ile birlikte bilgisayarlarda çok yerde kaplamıyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirip, Windows bilgisayarlarında kullanmaya başlayabilirler.