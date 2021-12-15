Kingdom Rush Vengeance APK, çizgi film stili görsellere sahip kule savunma oyunu. Android kule savunma oyunu internetsiz oynanabiliyor.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kingdom Rush Vengeance APK, çizgi film stili yüksek kalitede grafiklere sahip kule savunma oyunu. Mobilde en çok oynanan kule savunma oyunlarından Kingdom Rush’ın sonuncusu. Kahramanlar, ordular, düşmanlar, efsanevi kule savunma boss dövüşleri! Mevcut en iyi kule savunma oyunu sizi saatlerce ekran başında tutacak!

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Güçlü düşmanların imparatorluklarıyla yüz yüze geleceksiniz. En yüksek rütbeli boss’lara karşı savaşacak, ilerledikçe yeni kuleler göreceksiniz. Bu muhteşem TD oyununda efsanevi kahramanlar eğiteceksiniz.

efsanevi kahramanlar eğiteceksiniz. Emrinizde tereddüt etmeden harekete geçecek 13 güçlü kahraman: Kahramanlarınızın seviyesini yükseltin, yeteneklerini geliştirin. Kule savunma stili güçler ve takviyelerle düşmanlarınızı alt edin. 30 yükseltme ile ordunuzu en iyi şekilde eğitin. Tüm zekanızı ve stratejik becerilerinizi teste tabi tutacak 60’dan fazla ölümcül düşman sizi bekliyor. En efsanevi boss dövüşlerinde 6 güçlü boss’u alt ederken krallığınızı kurtarmak için hareket edin.

Kulelerin destansı seçimi ve yükseltmeler: Krallığınızı savunmak için 18 yeni kule ve her kule için eşsiz yetenekler ve özel güç. Kule cephanenizi seçin ve stratejinizi uygulayın. Düşmanlarınızı durdurmak için kulelerin, becerilerin ve özel güçlerin yıkıcı kombinasyonunu oluşturun.

Sonsuz kule savunma oynanışına yakın: Becerilerinizi test edecek 25 zorlu aşama, fethedilecek ve keşfedilecek 5 farklı krallık. Tüm aşamalarda kahramanlık ve demir mücadelelerin kilidini açın. Her seviye için günlük, normal, tecrübeli, imkansız zorluk. Düşman dalgalarını daha hızlı çağırarak ek altın kazanın.

Güçlü, her şeye kadir büyücü Vez’nan geri döndü. Güçlü karanlık ordunuza liderlik edin ve her adımda krallığı titretin. Vez’nan’ın krallıktaki yeni toprakları fethetmesine yardım edin. Orklar, goblinler, iblisler, kara şövalyeler, zombiler ve çok daha fazlası! Favorilerinizi seçin ve en ölümcül kule savunma kombinasyonunu bulmak için karıştırın.

Çevrimdışı kule savunma oyunu: Her yerde oynayın, internet bağlantısı gerekmez.