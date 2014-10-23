Kingdom Wars
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 577
- Üretici Reverie World Studios
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Kingdom Wars ücretsiz bir üç boyutlu online gerçek zamanlı strateji oyunu olarak genel free-to-play kültüründen ayrı, oyunda kazanmak için para ödemeniz gerekmeyecek dengeli bir kuşatma oyunudur.
Dawn of Fantasy: Kingdom Wars'ın geliştirilmiş ve içine yaşayan bir online dünya enjekte edilmiş versiyonu Kingdom Wars, oynaması ücretsiz online gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Oyuncular dünya içerisinde kaynak toplayarak majestik kasabalar ve aşılması güç kaleler kurabilirler. Global bir imparatorluk oluşturmak için oyunda yer alan binlerce görevleri tamamlayıp halkımızı yönetebiliyoruz. Bu asil görevde dünyanın kötü niyetli hırsızları ve asileriyle çarpışıyor, sürekli yaşayan, nefes alan bir ortamda mevkimizi korumaya çalışıyoruz. Oyunun en temel noktası gerçek zamanlı bir strateji oyunu olarak dünyanın sürekli yaşamaya devam etmesi. Siz oyundan çıksanız bile her şey işlemeye devam ediyor ve kurduğunuz imporatorluktaki halk yaşamaya devam ediyor.
Kingdom Wars'ın büyüleyici grafik ve mekanikleriyle oyun içerisinde gerçek zaman algılamasını yakalamak çok kolay. Karşılaşacağınız epik savaşlarda, gerek kuşatma savaşları gerek kasabayı korumak adına kendinizi gerçekten yaşayan bir dünyanın içinde bulacaksınız. Oyunda klasik campaign modunun dışında çeşitli düzenlerle çatışabileceğiniz kale savaşları veya kuşatma modu da yer alıyor. Bu sayede canınız kale kuşatması çektiğinde hızlı bir şekilde sistemi kurup doğrudan işin strateji kısmına geçebiliyorsunuz.
Kingdom Wars'ın üç farklı uygarlığı bulunuyor: elfler, orklar ve insanlar. Her birinin oynanış mekaniği ve sunduğu avantajlar elbette birbirinden farklı. Bu sayede seçtiğiniz uygarlığa göre tüm kaleleriniz, kuşatmanız veya halkınızın sunduğu fırsatlar da değişiyor. Aynı zamanda her ırkın dili, hikayesi ve bulunduğu alan da birbirinden farklı. Uygarlığa göre ekonomi ve bina kurma şeklinin değişmesi de Kingdom Wars'a canlılık katan ögelerden biri.
Gerçekçi hava koşulları oyunda savaş anını etkileyen önemli bir madde olarak kurduğunuz uygarlığın tüm sistemine etki ediyor. Yaz ya da kış aylarında ordunuzu ağır yağmurlar altında veya kar fırtınası içinde bulabilir, eğer stratejinizi düzgün çizmezseniz çok büyük bir dezavantajla karşılaşabilirsiniz. Bunun için doğru zamanı beklemeli ve ordularınız için hava durumunu da göz önüne bulundurmalısınız. Bazı koşullar kimi üniteleri tamamen etkisinz hale getirebiliyor, dolayısıyla siz de tamamen korumasız kalıyorsunuz.
Kingdom Wars'ın oyuncuları için paylaştığı önerilen sistem özelliklerine bakacak olursak:
- Windows 7
- 2.4 GHz Quad Core
- 6 GB RAM
- NVIDIA GeForce GTX 550 Ti / Radeon HD 6790 - DirectX 9.0
- 10 GB boş depolama alanı
- Sürekli internet bağlantısı
Kingdom Wars tüm strateji severleri henüz olgunlaşmış bünyesine davet ediyor bu canlı dünyaya sizin de adım atmanızı istiyor. Kendi uygarlığınızı seçin ve hemen topraklarınızı oluşturmaya başlayın.
Kingdom Wars APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 162
- DOSYA BOYUTU 47.00 MB
- Üretici Reverie World Studios
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Kingdom Wars APK Android için kule savunma oyunudur. Hızlı kule savunma oyunlarından Kingdom Wars'da orklara karşı kalenizi savunuyorsunuz.
Kingdom Wars APK Android kule savunma oyunları arasında. Strateji oyununda kalenizi orklardan korumaya çalışıyorsunuz.
Kingdom Wars APK İndir
Kule savunma oyuları heyecanlıdır, zorluklarla doludur ve sizi düşmanları savuşturmak için harika bir strateji izlemeye zorlar. Bu tür oyunlar biraz stresli olsa da heyecan vericidir. Bu oyunlardan birisi de Kingdom Wars.
Tek yapmanız gereken kulenizin orklar tarafından yıkılmamasını sağlamak. Onları yenin ya da yenilin! Krallık savaşlarında hayatta kalmak için hızlı karar vermelisiniz. Seçebileceğiniz 6 güçlendirici, 400’den fazla bölüm ve birçok karakter mevcut. Orkları yok etmek ve krallığınızı başarıyla korumak için gerekenlere sahip misiniz? Ordunuz orklara ve kulelerine otomatik olarak saldırır. Yapmanız gereken tek şey savaş kazanmanıza yardımcı olacak yiyecek deposunu yükseltmek. Orkları yendikten sonra altın kazanır ve yeni savaşçıları ordunuza katabilirsiniz. Savaş esnasında kalenizin kullanacağı silahları ve karakterlerinizi yükseltmek için kazandığınız altınları kullanın. Mücevherleri kullanarak daha fazla benzersiz karakter alabilirsiniz.
Ork kulesine saldırmak için en iyi stratejiyi bulun. Kolay görünen ancak beyin gücü gerektiren gerçek zamanlı strateji oyununda golemlerin, orkların, devlerin kulenize dokunmasına bile izin vermemelisiniz. Kalenizi savunmak sizin elinizde. Müttefiklere sizin için savaşmalarını emredin. Düşmana saldırın ve kulenizi koruyun.
Bu hızlı kule savunma oyunudur. Hızlı ileri sarma özelliğiyle savaşlar hızlı gerçekleşir, beklemezsiniz. Komutan olarak birim üretmeyi, birimleri yükseltmeyi veya yiyecek tedarikini artırmayı seçebilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz 6 güçlendirici var. Gerçek zamanlı olarak hızlı bir karar verin. 400 bölüm boyunca yeni karakterler yetiştirin. 100 benzersiz müttefikle tanışın ve 100 benzersiz düşman birimini alt edin. Düşman kalelerini devirmek için kahramanları ve destansı karakterleri kullanın. Birimlerin seviyesini yükseltmek için her aşamadan elmaslarınızı ve hazinelerinizi kullanın.
Kingdom Wars APK son sürüm özellikleri
- 400’den fazla farklı aşama
- 200’den fazla benzersiz müttefik ve düşman birimi
- 100’den fazla müttefik birimin benzersiz limit kırıcı görünümleri vardır.
- Her aşamada hazineleri toplayın ve çeşitli seçenek efektleri tetikleyin.
- 6 çeşit güçlendirici öğe ile stratejik olarak oynayın.