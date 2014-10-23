Kingdom Wars ücretsiz bir üç boyutlu online gerçek zamanlı strateji oyunu olarak genel free-to-play kültüründen ayrı, oyunda kazanmak için para ödemeniz gerekmeyecek dengeli bir kuşatma oyunudur.

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Dawn of Fantasy: Kingdom Wars'ın geliştirilmiş ve içine yaşayan bir online dünya enjekte edilmiş versiyonu Kingdom Wars, oynaması ücretsiz online gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Oyuncular dünya içerisinde kaynak toplayarak majestik kasabalar ve aşılması güç kaleler kurabilirler. Global bir imparatorluk oluşturmak için oyunda yer alan binlerce görevleri tamamlayıp halkımızı yönetebiliyoruz. Bu asil görevde dünyanın kötü niyetli hırsızları ve asileriyle çarpışıyor, sürekli yaşayan, nefes alan bir ortamda mevkimizi korumaya çalışıyoruz. Oyunun en temel noktası gerçek zamanlı bir strateji oyunu olarak dünyanın sürekli yaşamaya devam etmesi. Siz oyundan çıksanız bile her şey işlemeye devam ediyor ve kurduğunuz imporatorluktaki halk yaşamaya devam ediyor.

Kingdom Wars'ın büyüleyici grafik ve mekanikleriyle oyun içerisinde gerçek zaman algılamasını yakalamak çok kolay. Karşılaşacağınız epik savaşlarda, gerek kuşatma savaşları gerek kasabayı korumak adına kendinizi gerçekten yaşayan bir dünyanın içinde bulacaksınız. Oyunda klasik campaign modunun dışında çeşitli düzenlerle çatışabileceğiniz kale savaşları veya kuşatma modu da yer alıyor. Bu sayede canınız kale kuşatması çektiğinde hızlı bir şekilde sistemi kurup doğrudan işin strateji kısmına geçebiliyorsunuz.

Kingdom Wars'ın üç farklı uygarlığı bulunuyor: elfler, orklar ve insanlar. Her birinin oynanış mekaniği ve sunduğu avantajlar elbette birbirinden farklı. Bu sayede seçtiğiniz uygarlığa göre tüm kaleleriniz, kuşatmanız veya halkınızın sunduğu fırsatlar da değişiyor. Aynı zamanda her ırkın dili, hikayesi ve bulunduğu alan da birbirinden farklı. Uygarlığa göre ekonomi ve bina kurma şeklinin değişmesi de Kingdom Wars'a canlılık katan ögelerden biri.

Gerçekçi hava koşulları oyunda savaş anını etkileyen önemli bir madde olarak kurduğunuz uygarlığın tüm sistemine etki ediyor. Yaz ya da kış aylarında ordunuzu ağır yağmurlar altında veya kar fırtınası içinde bulabilir, eğer stratejinizi düzgün çizmezseniz çok büyük bir dezavantajla karşılaşabilirsiniz. Bunun için doğru zamanı beklemeli ve ordularınız için hava durumunu da göz önüne bulundurmalısınız. Bazı koşullar kimi üniteleri tamamen etkisinz hale getirebiliyor, dolayısıyla siz de tamamen korumasız kalıyorsunuz.

Kingdom Wars'ın oyuncuları için paylaştığı önerilen sistem özelliklerine bakacak olursak:

Windows 7

2.4 GHz Quad Core

6 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 550 Ti / Radeon HD 6790 - DirectX 9.0

10 GB boş depolama alanı

Sürekli internet bağlantısı

Kingdom Wars tüm strateji severleri henüz olgunlaşmış bünyesine davet ediyor bu canlı dünyaya sizin de adım atmanızı istiyor. Kendi uygarlığınızı seçin ve hemen topraklarınızı oluşturmaya başlayın.

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