Konusma ve Ses kayıt - ASR ile kolayca ses kaydı yapabiliyoruz

Can Erdil Şentürk - 42 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Konusma ve Ses kayıt - ASR kullanıcılara Android akıllı telefon ve tabletlerinde kolayca ve sınırsızca ses kaydetme imkanı veren ve tamamen ücretsiz olarak kullanılabilen bir ses kayıt uygulamasıdır. Sadece Android platformunda kullanılan başarılı uygulama sayesinde kullanıcılar diledikleri yerde ses kayıt edebilecek, bu kaydı paylaşabilecek ve diledikleri gibi dinleyebilecekler. Gürültüyü engelleme gibi pek çok özelliği de bulunan uygulama ülkemizde ve dünyada kullanılmaya devam ediliyor.

Konusma ve Ses kayıt - ASR bize konuşmaları, müziği, sesli notları veya herhangi bir sesi Android telefon veya tabletimizi kullanarak kaydetme imkanı veriyor. Uygulama Android'in standart ses kayıt uygulamasından daha yüksek frekansta ve kalitede kayıt yapabilmektedir. Konusma ve Ses kayıt - ASR ile WAV, OGG, FLAC, AAC, MP4 ve 3GP formatlarında kayıt yapabilirken size sample rate ve bit rate gibi değerleri tercihlerinize göre yapılandırarak ses kalitesini belirleme imkanı veriyor.

Konuşma Ve Ses Kayıt - ASR APK Özellikleri

Ücretsiz,

Tekrar dinleme,

Sınırsız kayıt,

Kayıtları paylaşabilme

Konusma ve Ses kayıt - ASR ile gerçek zamanlı ses kayıtlarınızı duraklatıp istediğiniz zaman bu kayıtlara devam edebiliyorsunuz. Uygulama size ses dosyalarını kaydedeceğiniz klasörü belirleme imkanı da veriyor.

Konusma ve Ses kayıt - ASR'nin en güzel özellikliklerinden biri ses sensörüne sahip olmasıdır. Bu özellik sayesinde Android cihazınız ortamdaki sesleri takip ediyor ve ortam sessiz olduğunda kaydı duraklatıyor, ortamda herhangi bir ses oluştuğunda ise kaydı devam ettiriyor.

Konuşma Ve Ses Kayıt - ASR APK İndir

Konusma ve Ses kayıt - ASR ile mikrofondan alınan sesi yükseltip azaltabilmeniz de mümkün. Artı ve eksi kazanç değerlerini değiştirebilen uygulama size her şartta çözüm sunabiliyor.

Konusma ve Ses kayıt - ASR oluşturduğunuz kayıtları Dropbox veya Google Drive üzerinden kolayca paylaşma imkanı sunuyor.