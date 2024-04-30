Kasabanızın en iyi tüccarı olmaya çalıştığınız Köy Tüccarı Simülatörü oyununda, en iyi fiyata ürünler tedarik edin ve işinizi gitgide büyütün!

Berkcan Aktürk - 14 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Köy Tüccarı Simülatörü'nde, kendi kasabanızda gezerek ticaret yapın ve gitgide işinizi büyütmeye çalışın. Toptancıdan aldığınız ucuz malları yetiştirin, arabanıza koyun ve gezerek satmaya çalışın. Village Dealer Simulator'de, para kazanıp gittikçe işinizi büyüttükten sonra yeni arabalar alabilir ve sınırlı envanter alanınızı yönetebilirsiniz.

Köy kasbasının sakin halkından ürünler tedarik edebilirsiniz. Bu simülasyon oyununda tarımcılarla ve çiftçilerle iletişim kurarak, çeşitli malları en iyi fiyata alabilirsiniz. Ayrıca ürün satın aldığınız satıcılarla pazarlık bile yapabilirsiniz.

Kasabanın derinliklerine inerken stratejik kararları fazlasıyla vermeniz gerekecek. Oyuna başlarken elinizde olan küçük kamyonunuzun arkasına sığdırabildiğiniz kadar eşya sattığınız için en karlı kombinasyonları seçmelisiniz.

Köy Tüccarı Simülatörü İndir

Keşif yapın, ürünleri en iyi fiyata alın ve gelirinizi artırın. Giderek arabanızı, işinizi ve yaşam kalitenizi artırarak herkese en iyi tüccar olduğunuzu gösterebilirsiniz.

Grafik ve mekanik anlamında tam anlamıyla bir simülasyon oyunu olan Köy Tüccarı Simülatörü indirerek, siz de kasaba içerisinde işsiz hikayenizi yazabilirsiniz.

Village Dealer Simulator Sistem Gereksinimleri