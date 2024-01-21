Kwit
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 80
- DOSYA BOYUTU 38 MB
- Üretici Kwit SAS
-
Alanındaki en iyi uygulamalar arasında yer alan Kwit, sigarayı bırakmak isteyen kişilere ihtiyaç duyduğu tüm motivasyonu sağlıyor.
Sigarayı bırakmak istiyorsunuz ve amacınıza hala ulaşamdınız mı? Kwit uygulaması, size gereken tüm motivasyonu sağlayarak sigarayı bırakmanızı kolaylaştırmaktadır. Vadettiği işi oldukça güzel bir şekilde gerçekleştiren bu uygulamada, ilerlemenizi günlük olarak takip edebilir, tasarruf ettiğiniz parayı görebilir ve sigarayı bırakırken size en uyan yolu bulabilirsiniz.
Uygulamanın kolay ve anlaşılır arayüzü, kullanıcıları pek zorlamayacaktır. Doğru stratejide ilerlerken, aynı zamanda da ulaşmak istediğiniz sağlık hedeflerinize bakabilirsiniz. Kanser, kalp krizi ve solunum zorlanmaları gibi birçok hastalıkla sigara yüzünden yan yana gelebilirsiniz. Tüm bu riskleri en alt seviyeye çekmek istiyorsanız, sigarayı bırakmalı ve sağlıklı yaşamınıza dönmelisiniz.
Türkiye'de Kişi Başına Düşen Günlük Sigara Sayısı Açıklandı: Dünyada Kaçıncı Sıradayız?
KOAH Hastaları Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, Türkiye kişi başında düşen günlük sigara sayısını açıkladı.
Kwit İndir
Uygulama içerisinde bulunan çeşitli başarımlar sayesinde bıraktığınız gün başına küçük kart ödülleri alıyorsunuz ve bu ödüller içerisinde mini bilgiler ya da sizi heveslendirecek içerikler de olabiliyor. Eğer motivasyonunuzu kaybediyor gibi oluyorsanız Kwit’te bulunan onlarca motivasyon kartı ile sigarayı bırakmanın faydalarına yeniden göz atabiliyorsunuz.
Sunulan istatistiklerin canlı olmaları ise gün içerisinde dilediğiniz an sigara bırakma durumunuza göz atmanıza yardımcı oluyor. İnternete ihtiyaç duymadan, istediğiniz her yerde ilerlediğiniz seviyeyi görebilirsiniz.
Ülke nüfusumuzun yaklaşık olarak %30'u sigara içmektedir. Sağlık sorunlarına direkt olarak yol açan sigara, ülkemizde her yıl 80 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. Eğer siz de sigarayı bırakmak istiyorsanız Kwit indirin ve hedeflerinize ulaşın.
Kwit Özellikleri
- Sigarayı bırakmak isteyen kullanıcılara yardımcı olur
- Sağlık hedeflerinize ulaşmanıza imkan tanır
- Günlük olarak ilerlemenizi kaydeder
- Doğru stratejiyi kullanıcılara sunar
Kwit
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 42
- DOSYA BOYUTU 8.9 MB
- Üretici Kwit SAS
-
Sigarayı bırakmak isteyenler Kwit uygulaması ile iOS cihazlarından kendilerine moral ve destek bulabiliyorlar.
Kwit uygulaması ile sigarayı bırakmak isteyen iPhone ve iPad kullanıcılarının kendilerine iyi bir motivasyon kaynağı bulabileceklerini söyleyebilirim. Her ne kadar ücretli olarak sunulsa da sigarayı bıraktığınızda oluşacak karı düşünürseniz uygulamanın ücretinin çok daha önemli olmadığını en baştan belirtmek gerek. Tabii ki esas iş yine kendi hevesinize kalıyor ancak biraz daha sigarayı bırakma motivasyonuna ihtiyacınız varsa uygulama işinizi görecektir.
Sigarayı bıraktığınız tarihi uygulamaya girdikten sonra normalde içtiğiniz sigara adetlerine dair bilgileri de ekliyor ve daha sonra istatistikleri takip edebiliyorsunuz. Böylelikle kaç sigara içmekten kurtulduğunuzu, bundan ne kadar kar ettiğinizi ve kaç paket içmediğinizin istatistiğini görebiliyor ve moral bulabiliyorsunuz. Sigara içmedikçe elde ettiğiniz başarımlar sayesinde minik motivasyonel ödüllerin sizleri beklediğini de söyleyelim.
Eğer sigaraya yeniden başlayacak gibi hissediyor ve kendinizi bu istekten kurtarmak istiyorsanız, uygulamada bulunan çok sayıda motivasyon kartından bir tanesini de çekmeniz ve bu kartlardan yer alan bilgiler sayesinde yeniden moralinizi yükseltmeniz de mümkün.
Elde edilen başarımları sosyal ağlardaki hesaplarınızdan dostlarınızla paylaşma olanağının da olması sayesinde onların desteğini de alabiliyor ve sigarayı bırakma konusunda ne kadar başarılı olduğunuzu herkese gösterebiliyorsunuz. Şimdiye dek işe yarar bir sigarayı bırakma desteği bulamamış olanların göz atmadan geçmemeleri gerekiyor.