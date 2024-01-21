Alanındaki en iyi uygulamalar arasında yer alan Kwit, sigarayı bırakmak isteyen kişilere ihtiyaç duyduğu tüm motivasyonu sağlıyor.

Yiğit Ekim Demir - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sigarayı bırakmak istiyorsunuz ve amacınıza hala ulaşamdınız mı? Kwit uygulaması, size gereken tüm motivasyonu sağlayarak sigarayı bırakmanızı kolaylaştırmaktadır. Vadettiği işi oldukça güzel bir şekilde gerçekleştiren bu uygulamada, ilerlemenizi günlük olarak takip edebilir, tasarruf ettiğiniz parayı görebilir ve sigarayı bırakırken size en uyan yolu bulabilirsiniz.

Uygulamanın kolay ve anlaşılır arayüzü, kullanıcıları pek zorlamayacaktır. Doğru stratejide ilerlerken, aynı zamanda da ulaşmak istediğiniz sağlık hedeflerinize bakabilirsiniz. Kanser, kalp krizi ve solunum zorlanmaları gibi birçok hastalıkla sigara yüzünden yan yana gelebilirsiniz. Tüm bu riskleri en alt seviyeye çekmek istiyorsanız, sigarayı bırakmalı ve sağlıklı yaşamınıza dönmelisiniz.

Kwit İndir

Uygulama içerisinde bulunan çeşitli başarımlar sayesinde bıraktığınız gün başına küçük kart ödülleri alıyorsunuz ve bu ödüller içerisinde mini bilgiler ya da sizi heveslendirecek içerikler de olabiliyor. Eğer motivasyonunuzu kaybediyor gibi oluyorsanız Kwit’te bulunan onlarca motivasyon kartı ile sigarayı bırakmanın faydalarına yeniden göz atabiliyorsunuz.

Sunulan istatistiklerin canlı olmaları ise gün içerisinde dilediğiniz an sigara bırakma durumunuza göz atmanıza yardımcı oluyor. İnternete ihtiyaç duymadan, istediğiniz her yerde ilerlediğiniz seviyeyi görebilirsiniz.

Ülke nüfusumuzun yaklaşık olarak %30'u sigara içmektedir. Sağlık sorunlarına direkt olarak yol açan sigara, ülkemizde her yıl 80 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. Eğer siz de sigarayı bırakmak istiyorsanız Kwit indirin ve hedeflerinize ulaşın.

Kwit Özellikleri