Tarihi olaylara dayalı hikayesiyle karşımıza çıkan strateji oyunu Last Train Home, oyuncuları savaş sonrasındaki karmaşıklığın arasında bırakıyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki mücadelenizi anlatan Last Train Home, sizi stratejik bir iç savaş yönetimiyle baş başa bırakıyor. İç savaşın kaosu içerisinde evlerine ulaşmaya çalışan bir asker grubuna liderlik edin ve hayatta kalmaya çalışın. Kaynaklarınızı ve mürettebatınızı oldukça iyi yönetmelisiniz. Aksi takdirde hem iç savaşın arasında kalacaksın hem de kaynaklarınızın bitmesine yol açacaksınız.

Askerlerinizi evlerine ulaştırmak için karşınıza çıkan güçlükleri mücadele ederek geçmelisiniz. Birliğinizin moralini her daim yüksek tutarak, Sibirya'nın çorak ve soğuk arazilerinde hayatta kalmalısınız. Last Train Home'da, öncelikle hangi savaşta yer alacağınızı seçmelisiniz. Ardından ekiplerinizle beraber gerçek zamanlı görevlere ve farklı özel görevlere gönderileceksiniz. Planlamanızı ve üstün taktiklerinizi kullanarak görevlerden zaferle ayrılın.

Last Train Home İndir

Oyunda sizi ve ekibinizi evlerine ulaştıracak bir tren bulunuyor. Kendi hayatınızla aynı öneme sahip olan bu treni en yüksek potansiyeline ulaştırarak geliştirin, tamir edin ve çalışmaya devam edebileceğinden emin olun. Vagon ve lokomotif geliştirmelerinin haricinde, askerlerinizi de geliştirebiliyorsunuz. Gittiğiniz yerlerden ekipmanlar toplayarak askerlerinizi ve ateş gücünüzü geliştirin.

Tarihi olaylara dayalı olan bu strateji oyunu, Çekoslavak Lejyonu'nun 1. Dünya Savaşı'ndaki yaşadığı tecrübeleri anlatmaktadır. Hem hikaye hem de oynanış bakımından tatmin edici bir seviyede olan Last Train Home'u indirerek, mürettebatınızın kaderini belirleyebilirsiniz.

Oyun henüz daha piyasaya sürülmese de tam çıkış tarihi belli olmuştur. Tam sürümü 28 Kasım 2023 tarihinde oyuncularla buluşacak olan Last Train Home'u erkenden deneyimlemek istiyorsanız, Steam sayfasında bulunan Demo sürümünü indirebilirsiniz.

Last Train Home Sistem Gereksinimleri