Let's School, bir müdür olarak istediğiniz okulu tasarlayıp yönetme hakkı sunan bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Let's School'da, yıllarca çalışıp mezun olduğunuz okulunuzun müdürü olarak tekrardan geri dönüyorsunuz. Okulunuzu yenileme ve yönetme göreviyle birlikte, tam anlamıyla bir okul müdürü rolünü üstleniyorsunuz. Okulun inşası, tasarımı ve içerisinde bulunan öğrenci ve öğretmenleri yönettiğiniz Let's School oyununda, istediğiniz tasarımları yaratabilirsiniz.

Tabii her şey sizin için o kadar olay olmayacaktır. Her öğrencinin kendine özgü ilgi alanları vardır. Bu alanlara göre, öğrencilerin ihtiyaçlarını büyük ölçüde gidermek zorundasınız. Okulunuzun itibarını yükseltmek için, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak, akademik baskı denetlemesi, giyim, yemek ve seyahat gibi tüm gerekli şeyleri yerine getirmek zorundasınız.

Let's School İndir

Bir müdür olarak zorlu deneyimler yaşatan Let's School, okulun mimari tasarımı ve iç tasarımını size bırakıyor. Okulun düzeni, masaların düzeni, odalar, tahtalar ve aklınıza ne gelirse hepsini siz yapıyorsunuz. Aslında oyunun en keyif verici yönü de burasıdır.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin kaderi tam anlamıyla sizin elinizde. Öğretmenleri işe alım süreci, öğretim metotları ve kişisel gelişim alanlarında yaptığınız çalışmalarla birlikte, okulunuzu diğer kurumlar arasında bir numara yapın. Aynı zamanda, okuldaki disiplin kurulu da sizin elinizde. Yaramazlık yapan öğrencileri veya okulda yaşanan tüm sorunları sizin bizzat çözmeniz gerekiyor.

Yaptığınız her seçimin uzun vadede bir geri dönüşü olduğu Let's School'u indirin ve okulunuzu hem disiplinli, hem de tasarım anlamında en iyi yerlere getirin.

Let's School Sistem Gereksinimleri