LFS Şahin Yaması sayesinde Live for Speed üzerinde Şahin marka otomobili kullanabilirsiniz.

Can Çevrim - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler yarış simülasyonu Live for Speed, namı diyar LFS üzerinde kullanılabilecek olan araba sayısını arttırabilmek için sürekli piyasaya sürülen LFS yamalarından bir tanesi olan LFS Şahin Yaması sayesinde, oyun içerisinde Şahin marka otomobili kullanmaya başlayabiliyoruz. Live for Speed oyununu daha yöresel bir hale getiren Şahin yaması sayesinde oyuncular yapım içerisidne Şahin araç modeli ile ralli yapabilecek, birbirinden farklı yarışlarda rekabet edebilecekler. Oyun içerisindeki araç sayısını da artıran yama ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Live for Speed Özellikleri

Sürükleyici oynanış atmosferi,

Birbirinden farklı araç modelleri,

Türklere özgü Şahin aracı,

Zengin içerik,

Farklı sürüş yolları,

Başarılı ses efektleri,

Özellikle Türk kullanıcıları tarafından büyük bir ilgi göre Tofaş'ın ürettiği Şahin modelini oyun içerisinde kullanmak, oyuna oldukça eğlenceli ve keyifli bir hava katmayı başarıyor.

Rakiplerinizin kullandığı dünyaca ünlü arabalara karşı, siz Şahin'le yarışarak onları geride bırakmak isterseniz, bu yama tam ihtiyacınız olan şey olabilir.

Aynı zamanda LFS Şahin Yaması'nın kurulumunu yaptıktan sonra, diğer arabalara yapmış olduğunuz modifiye işlemlerini Şahin için de yapabilir ve arabanızı çok daha havalı bir hale getirebilirsiniz. Eğlence yüklü yapısı ile birlikte oyunculara rekabet dolu anlar sunmaya devam edilen yapım, ülkemizde ve dünyada ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Live for Speed Şahin Yaması İndir

Oyun içerisine Türkiye'ye özgü bir araç modeli getiren Live for Speed Şahin yaması ücretsiz olarak dağıtılıyor. Başarılı grafik açılarına ev sahipliği yapan oyun, sürükleyici oynanış modeli ile her kesimden oyuncuya ulaşmayı başarıyor. Oyunculara keyifli anlar sunan yapım, yeni yaması ile birlikte Şahin araç modelini de oyunculara sunuyor. Oyuncular birbirinden farklı yollarda Şahin araç modeli ile birlikte eğlenceli anlar geçiriyorlar.

Not: Yamayı kurabilmek için bilgisayarınız üzerinde Live for Speed oyununun yüklü olması gerekmektedir. Kurulum ile ilgili ayrıntılar indirmiş olduğunuz .zip uzantılı dosya içerisinde mevcuttur.