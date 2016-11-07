Lifebox APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 17,542
- DOSYA BOYUTU 92 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
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Lifebox (Turkcell Akıllı Depo) uygulaması, Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğraf, video ve diğer dosyaları buluta yedekler.
Lifebox (Turkcell Akıllı Depo), Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğraf, video ve diğer dosyalarınızı hafıza tutmak yerine bulut depolama yaparak yer kazanmanızı sağlıyor. Turkcell abonesi olarak ücretsiz 5GB internet ve 50GB depolama alanına sahip oluyorsunuz.
Türkçe kullanıma sahip olan uygulama sayesinde akıllı telefon ve tabletlerinizdeki resim, video, müzik ve belgelerinizi güvenle saklayabilecek, dilediğiniz zaman Lifebox apk ile anında ulaşabileceksiniz.
Özellikle 16GB microSD kart desteği sunmayan telefon kullananlar için faydalı bir uygulama Turkcell Lifebox. Pakete göre hediye internet ve depolama alanıyla gelen Lifebox uygulamasının benzerlerinden ayrılan birçok özelliği bulunuyor. Çektiğiniz fotoğrafların otomatik olarak depolanıp cihazınızda yer açılmasının yanında fotoğraflarınızı indirmeye gerek kalmadan görüntüleyebiliyor, dosyalarınızı klasörlere ayırabiliyor, albüm oluşturabiliyor, fotoğraflarınızı konum ve zamana göre filtreleyerek görüntüleyebiliyor, fotoğraflarınızı hızlıca baskıya gönderebiliyorsunuz.
Lifebox’taki tüm dosyalarınıza akıllı telefon, tablet ve bilgisayarınızdan ulaşabiliyorsunuz. Unutmadan, aylık 5GB internet ve 50GB saklama alanı (Platinum müşterisiyseniz aylık hediye internet değişmiyor ancak 500GB saklama alanı veriliyor) için 4.5G Hediye Lifebox kampanyasına katılmanız gerekiyor.
Lifebox Apk İndir
Basit kullanımına ek olarak pratik bir yapıya sahip olan akıllı depo uygulaması kullanıcılara sakladıkları video, resim ve belge gibi dosya türlerine saniyeler içerisinde ulaşma fırsatı veriyor.
Yıllar önce piyasaya çıkan ve günümüzde hala düzenli olarak güncellemeler alan Lifebox apk güvenilir yapısı ile akıllı telefon ve tablet kullanıcılarından tam puan aldı. Uygulamayı hemen indirip dosyalarınızı güvenle saklamaya başlayabilirsiniz.
Lifebox Uygulaması Özellikleri
- Android için bulut depolama alanı
- Ücretsiz kullanım desteği
- Güvenilir yapı
- Hızlı erişim imkanı
- Kullanıcı dostu arayüz
- Akıllı depolama
- Türkçe kullanım
Lifebox
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,699
- DOSYA BOYUTU 126 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
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Lifebox (Turkcell Akıllı Depo), fotoğraf, video, dosyalarınız için bulut depolama uygulamasıdır.
Lifebox (Turkcell Akıllı Depo), 16GB iPhone kullanıcısı olarak yer sıkıntısı çekiyorsanız hayat kurtarıcı bir uygulama. Turkcell abonesi olarak aylık 5GB internet, 50GB saklama alanına sahip olduğunuz bulut depolama hizmeti ile fotoğraf, video ve diğer dosyalarınızı harici bir alanda tuttuğunuzda “hafıza dolu” uyarısıyla karşılaşmıyorsunuz.
Turkcell’li olarak faydalanabileceğiniz bulut depolama uygulaması Lifebox, telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları otomatik olarak cihazınızdan bulut alana göndermekle kalmıyor; dilediğiniz cihazdan indirme yapmadan dosyalarınızı görüntüleme imkanı veriyor.
iCloud saklama alanı kullanıyorsanız dosyalarınızı bir başka cihazda (bilgisayar, iPad) görebilmeniz için öncelikle kısa bir indirme işlemi olduğunu biliyorsunuzdur. Lifebox, bu adımı atlıyor.
Lifebox İndir
Dosyalara hızlı erişim için kategorize etme, videolardan albüm oluşturma, dosyaları kolaylıkla yazdırma seçenekleri de sunan Turkcell Lifebox uygulamasında ücretsiz 1GB depolama alanı veriliyor ve 50GB, 500GB ve 2.5TB alan seçenekleri mevcut.
Ancak ücretsiz 4.5G Hediye Lifebox kampanyasına katılırsanız aylık 5GB internet ve 50GB saklama alanı hediye ediliyor. Platinum müşterisiyseniz 500GB alana sahip oluyorsunuz.
Siz de Lifebox indirin ve telefonunuzdaki tüm her şeyi rahatlıkla bulut depolama alanında saklayın!