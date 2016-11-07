Lifebox (Turkcell Akıllı Depo) uygulaması, Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğraf, video ve diğer dosyaları buluta yedekler.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Lifebox (Turkcell Akıllı Depo), Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğraf, video ve diğer dosyalarınızı hafıza tutmak yerine bulut depolama yaparak yer kazanmanızı sağlıyor. Turkcell abonesi olarak ücretsiz 5GB internet ve 50GB depolama alanına sahip oluyorsunuz.

Türkçe kullanıma sahip olan uygulama sayesinde akıllı telefon ve tabletlerinizdeki resim, video, müzik ve belgelerinizi güvenle saklayabilecek, dilediğiniz zaman Lifebox apk ile anında ulaşabileceksiniz.

Özellikle 16GB microSD kart desteği sunmayan telefon kullananlar için faydalı bir uygulama Turkcell Lifebox. Pakete göre hediye internet ve depolama alanıyla gelen Lifebox uygulamasının benzerlerinden ayrılan birçok özelliği bulunuyor. Çektiğiniz fotoğrafların otomatik olarak depolanıp cihazınızda yer açılmasının yanında fotoğraflarınızı indirmeye gerek kalmadan görüntüleyebiliyor, dosyalarınızı klasörlere ayırabiliyor, albüm oluşturabiliyor, fotoğraflarınızı konum ve zamana göre filtreleyerek görüntüleyebiliyor, fotoğraflarınızı hızlıca baskıya gönderebiliyorsunuz.

Lifebox’taki tüm dosyalarınıza akıllı telefon, tablet ve bilgisayarınızdan ulaşabiliyorsunuz. Unutmadan, aylık 5GB internet ve 50GB saklama alanı (Platinum müşterisiyseniz aylık hediye internet değişmiyor ancak 500GB saklama alanı veriliyor) için 4.5G Hediye Lifebox kampanyasına katılmanız gerekiyor.

Lifebox Apk İndir

Basit kullanımına ek olarak pratik bir yapıya sahip olan akıllı depo uygulaması kullanıcılara sakladıkları video, resim ve belge gibi dosya türlerine saniyeler içerisinde ulaşma fırsatı veriyor.

Yıllar önce piyasaya çıkan ve günümüzde hala düzenli olarak güncellemeler alan Lifebox apk güvenilir yapısı ile akıllı telefon ve tablet kullanıcılarından tam puan aldı. Uygulamayı hemen indirip dosyalarınızı güvenle saklamaya başlayabilirsiniz.

Lifebox Uygulaması Özellikleri