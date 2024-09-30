Mad Smartphone Tycoon
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici Miradil
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Kendi telefon şirketinizi kurduğunuz Mad Smartphone Tycoon'da, kaynaklarınızı iyi kullanın, telefon üretin ve rakiplerinize karşı mücadele verin!
Mad Smartphone Tycoon, kendi akıllı telefon imparatorluğunuzu kurabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Kendi telefon şirketinizi kurun, telefonlar üretin ve pazara hızlı bir şekilde giriş yapın. İşe ilk başladığınızda sınırlı kaynağa ve sınırlı iş yüküne sahip olacaksınız. Tabii ki çalışanlarınız da birkaç kişiyi geçmeyecektir.
Sadece telefon tasarlamanın yanı sıra şirketinizin reklamını da iyi yapmalısınız. Sloganlar oluşturmalı, ürünlerinize lansmanlar yapmalı ve çeşitli sitelere reklam dahi vermelisiniz.
Tüm bunların yanı sıra piyasadaki rakiplerinizle yarışmak için onlarla her yönden savaşabilir ve yeni özellikleri telefonunuza ekleyebilirsiniz. Sektörün gidişine göre telefon üretin ve tasarımı ona göre tamamlayın.
Mad Smartphone Tycoon'da, her çalışanın kendine özgü yetenekleri bulunmaktadır. Çalışanları işe alırken, hem geçmişlerini iyi analiz etmeli ve hem de parasal anlamda mutlu etmelisiniz.
Mad Smartphone Tycoon İndir
Siz de Mad Smartphone Tycoon indirin ve kendi telefon şirketinizi kurarak, her yönden şirketin yönetimini elinize alın. Oyun, günlük ve ikisini birden yapabilen telefonları piyasaya sürerek, daha büyük kitlelere hitap edebilirsiniz.
Mad Smartphone Tycoon Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows® 7
- İşlemci: AMD FX-4350 / Intel® Core™ i3-3210
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon™ R7 260X (2GB VRAM) / NVIDIA® GeForce® GTX 750(2GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan