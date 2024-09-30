Kendi telefon şirketinizi kurduğunuz Mad Smartphone Tycoon'da, kaynaklarınızı iyi kullanın, telefon üretin ve rakiplerinize karşı mücadele verin!

Berkcan Aktürk - 33 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mad Smartphone Tycoon, kendi akıllı telefon imparatorluğunuzu kurabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Kendi telefon şirketinizi kurun, telefonlar üretin ve pazara hızlı bir şekilde giriş yapın. İşe ilk başladığınızda sınırlı kaynağa ve sınırlı iş yüküne sahip olacaksınız. Tabii ki çalışanlarınız da birkaç kişiyi geçmeyecektir.

Sadece telefon tasarlamanın yanı sıra şirketinizin reklamını da iyi yapmalısınız. Sloganlar oluşturmalı, ürünlerinize lansmanlar yapmalı ve çeşitli sitelere reklam dahi vermelisiniz.

Tüm bunların yanı sıra piyasadaki rakiplerinizle yarışmak için onlarla her yönden savaşabilir ve yeni özellikleri telefonunuza ekleyebilirsiniz. Sektörün gidişine göre telefon üretin ve tasarımı ona göre tamamlayın.

Mad Smartphone Tycoon'da, her çalışanın kendine özgü yetenekleri bulunmaktadır. Çalışanları işe alırken, hem geçmişlerini iyi analiz etmeli ve hem de parasal anlamda mutlu etmelisiniz.

Mad Smartphone Tycoon İndir

Siz de Mad Smartphone Tycoon indirin ve kendi telefon şirketinizi kurarak, her yönden şirketin yönetimini elinize alın. Oyun, günlük ve ikisini birden yapabilen telefonları piyasaya sürerek, daha büyük kitlelere hitap edebilirsiniz.

Mad Smartphone Tycoon Sistem Gereksinimleri