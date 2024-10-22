Magic Earth APK, en hızlı ve güvenli yol bilgisini kullanıcılara sunan bir navigasyon uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hedefinize giden en kısa yolu bulmak için kullanabileceğiniz ve kullanıcılara kapsamlı özellikler sunan Magic Earth APK, Android cihazlar için geliştirilen bir navigasyon uygulamasıdır. Birçok özelliğe sahip olmasıyla bilinen Magic Earth, internet bağlantısına gerek duymadan da çalışabilmektedir.

OpenStreetMap verilerini kullanan navigasyon uygulaması, 233 ülkeyi desteklemekte ve gezdiğiniz lokasyonlardaki önemli bölgelerin makalelerini sizlere sunmaktadır. Bu sayede ilgi çekici yerlerden daha fazla bilgi edinebilir ve rotanızı oluşturabilirsiniz.

Sadece araba değil, aynı zamanda bisiklet, yürüyüş ve toplu taşıma için de en iyi rotaları gösteriyor. Ayrıca, gittiğiniz yerlerde park sorunu çekmek istemiyorsanız, arabanızı kolayca park etmek için Magic Earth APK'da otoparkları tespit edebilirsiniz.

Magic Earth APK İndir

Magic Earth APK'nın göze çarpan bir diğer özelliği ise, AI Dashcam'dir. DashCam sayesinde sürüşünüzü kaydedebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Yoldaki olası sorunlar için yolculuğunuzu kaydedin, ekrandaki uyarıları takip edin ve kaza sonrasında yardım alın.

Navigasyon bilgisi gibi birçok bilgiyi sunan Magic Earth APK'yı indirerek, siz de yolculuğunuzu daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Magic Earth Navigation Uygulaması Özellikleri