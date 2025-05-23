Kendi alışveriş merkezinizi oluşturabileceğiniz MALL MANAGER SIMULATOR, eğlenceli ve sürükleyici bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MALL MANAGER SIMULATOR, oyunculara bir alışveriş merkezini sıfırdan inşa etme ve yönetme imkanı sunmaktadır. PlayWay S.A. tarafından yayınlanan bu simülasyon oyununda oyuncular, mağazalar açarak, reklam panoları kurarak ve altyapıyı geliştirerek müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflerler.

Ayrıca, finansal durumu izleyerek gelir ve giderleri dengelemek önemlidir. Alışveriş merkezi genel bir işletmedir. İçinizde birçok mağaza ve yiyecek-içecek işletmesi bulunur. Bunların her birini yönetin, gelirleri analiz edini mağazaları dekore edin ve daha fazla kazanç sağlamaya çalışın.

Aynı anda beş mağazayı yönetebilir ve her birinin dekorasyonunu, tuvalet malzemelerini ve otomat stoklarını kontrol edebilirsiniz. Tüm bu mağazaları yönetmenin ne kadar zor olacağını biliyorsunuzdur. Bu yüzden, yeni çalışanlar işe alın ve farklı görevler verin.

Satıcılar, yöneticiler, temizlikçiler ve güvenlik personeli gibi çeşitli çalışanları işe alarak operasyonları optimize edebilirsiniz.

MALL MANAGER SIMULATOR İndir

Mağazalarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmalı ve güvenlik önlemleri almalısınız. Sadece bir mağazayı yönetmiyorsunuz. Bunun için çok dikkatli olmalı ve ürünlerinizi hırsızlığa karşı korumalısınız.

Siz de MALL MANAGER SIMULATOR indirin ve kendinize ait bir alışveriş merkezi oluşturun, yönetin ve kazanç sağlayın!

MALL MANAGER SIMULATOR Sistem Gereksinimleri