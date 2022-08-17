Adobe InDesign Creative Suite (CS) 6

Adobe InDesign CS6 tasarım, yazılım ve tipografi üzerinde kontrol sağlayan çok kapsamlı bir masaüstü yayıncılık uygulamasıdır.

Yeşim Halıcı - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sofistike tasarım ve üretim kontrolleri ve diğer Adobe uygulamalarıyla eşsiz entegrasyonu sayesinde Adobe InDesign CS6 İndir hem yazılı hem dijital yayınlarda kullanılan en kapsamlı masaüstü yayıncılık programlarındandır. Farklı ekran boyutlarında en iyi sonucu almanızı sağlayacak şekilde geliştirilen yazılım son dönemde artan tablet yayıncılığı için tüm araçlarını yeniledi.

Kapsamlı entegrasyon

Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat ve Flash Professional yazılımları arasında sorunsuz bir şekilde çalışın. Paylaşımlı renk ayarları ve yazılım arası format desteği ile daha verimli çalışıp çoklu mecraya yayınlama imkanının tadını çıkarın.

Yaratıcı efekt ve kontroller

Yarı şeffaflık, gradient veya diğer yaratıcı efektleri kullanarak ilgi çekici sayfalar yaratın. Efektleri tahribat yaratmadan dilediğiniz gibi deneyerek uygulayabilirsiniz. Herhangi bir objenin çizgisine veya dolgusuna istediğiniz gibi efektler ekleyebilirsiniz.

Güvenilir baskı ve baskı öncesi

Her baskıda sofistike önizleme seçenekleri sayesinde eksiksiz ve tutarlı sonuçlar elde edin ve güvenilir Adobe PDF dosyaları yaratmanın kolaylığını keşfedin.



XHTML export

Çoklu format yayıncılığını gerçekleştirin: “web’e baskı” seçeneği ile InDesign içeriğini xhtml’e çevirin. Çevirdiğiniz içeriği ise Adobe Dreamweaver CS6 ile otomatik CSS (Cascading Style Sheets) kullanarak biçimleyin.

Profesyonel tipografik kontroller

Paragraph Composer, OpenType fonts, drop caps, imgeler ve optik kerning veya marjin hizalama kullanarak yazı karakterleri oluşturun.



Çok yönlü tablolar

Dilediğiniz tabloları yaratın. İster Microsoft Word veya Excel’de yarattığınız tabloları kullanın ister InDesign’da oluşturun. Önceden belilrli formatlar ile çalışın veya iseteğe bağlı değişiklikler yapın.

Uzun metinler desteği

Dilediğiniz kadar uzun metinler kullanın. InDesign CS6’nın gelişmiş ayarlarıyla tüm kolaylıklar sağlanmıştır ve dökümanlarınızı istediğiniz gibi biçimleme imkanınız var.



Akıllı metin işleme

Microsoft Word’den metinleri doğrudan import edin, objelerin etrafına metin ekleyin ve yazı karakterlerini dilediğiniz gibi değiştirin.