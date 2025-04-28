Microsoft Authenticator APK, Microsoft, Google, Facebook ve diğer çevrimiçi hesaplar için iki adımlı (aşamalı) doğrulama uygulamasıdır.

Erkan Calp - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft Authenticator APK (Microsoft Doğrulayıcı), iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirdiğiniz e-posta, sosyal ağ hesaplarınız için güvenli, hızlı giriş yapma imkanı veriyor. Hesabınıza giriş yapmak için rastgele oluşturulan tek kullanımlık güvenlik kodunu girmek yerine anlık bildirime dokunmanız yeterli oluyor.

Microsoft Authenticator’ı sadece Microsoft (Outlook, Hotmail vs.) hesaplarına giriş yapmak için kullanabileceğiniz iki aşamalı doğrulama uygulaması olarak düşünmeyin. Google, Facebook, Twitter, Instagram ve daha pek çok iki adımlı doğrulamanın etkin olduğu tüm servisler için kullanabiliyorsunuz bu uygulamayı.

Tabii ki Microsoft hesabınızı eklerken bir kolaylık sunuluyor. Microsoft dışında herhangi bir hesabı eklemek için telefonunuzun kamerasıyla QR kod okutmanız gerekiyor. Bu karekoda nereden ulaşacağınız belirtilmiyor; doğrudan QR kod okutma ekranıyla karşılaşıyorsunuz.

Microsoft Authenticator APK İndir

Herhangi bir uygulama için Microsoft Authenticator kullanabilirsiniz. Uygulamalar iki aşamalı doğrulama için bu tarz Authenticator uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır. Size sunulan QR kodu taradıktan sonra kodu kaydedin ve parola almaya başlayın. Neredeyse her dakika değişen parola kodları, güvenliğinizi artırmak için özel olarak tasarlanmıştır diyebilriz.

Kullanımı oldukça basit olan Microsoft Authenticator uygulamasını indirin ve siz de iki aşamalı doğrulamanızı tamamlayın!