Microsoft Authenticator APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,861
- DOSYA BOYUTU 102 MB
- Üretici Microsoft
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Microsoft Authenticator APK, Microsoft, Google, Facebook ve diğer çevrimiçi hesaplar için iki adımlı (aşamalı) doğrulama uygulamasıdır.
Microsoft Authenticator APK (Microsoft Doğrulayıcı), iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirdiğiniz e-posta, sosyal ağ hesaplarınız için güvenli, hızlı giriş yapma imkanı veriyor. Hesabınıza giriş yapmak için rastgele oluşturulan tek kullanımlık güvenlik kodunu girmek yerine anlık bildirime dokunmanız yeterli oluyor.
Microsoft Authenticator’ı sadece Microsoft (Outlook, Hotmail vs.) hesaplarına giriş yapmak için kullanabileceğiniz iki aşamalı doğrulama uygulaması olarak düşünmeyin. Google, Facebook, Twitter, Instagram ve daha pek çok iki adımlı doğrulamanın etkin olduğu tüm servisler için kullanabiliyorsunuz bu uygulamayı.
Tabii ki Microsoft hesabınızı eklerken bir kolaylık sunuluyor. Microsoft dışında herhangi bir hesabı eklemek için telefonunuzun kamerasıyla QR kod okutmanız gerekiyor. Bu karekoda nereden ulaşacağınız belirtilmiyor; doğrudan QR kod okutma ekranıyla karşılaşıyorsunuz.
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Microsoft Authenticator APK İndir
Herhangi bir uygulama için Microsoft Authenticator kullanabilirsiniz. Uygulamalar iki aşamalı doğrulama için bu tarz Authenticator uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır. Size sunulan QR kodu taradıktan sonra kodu kaydedin ve parola almaya başlayın. Neredeyse her dakika değişen parola kodları, güvenliğinizi artırmak için özel olarak tasarlanmıştır diyebilriz.
Kullanımı oldukça basit olan Microsoft Authenticator uygulamasını indirin ve siz de iki aşamalı doğrulamanızı tamamlayın!
Microsoft Authenticator
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 145
- DOSYA BOYUTU 226 MB
- Üretici Microsoft
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Microsoft Authenticator (Microsoft Doğrulayıcı), Microsoft, Google ve sosyal ağ hesaplarınız için iki aşamalı doğrulama uygulamasıdır.
Microsoft Authenticator (Microsoft Doğrulayıcı), sadece Microsoft’a bağlı hesaplarınız için değil Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat gibi iki adımlı doğrulamayı etkinleştirdiğiniz tüm çevrimiçi hesaplarınız için kullanabileceğiniz doğrulama uygulamasıdır.
İki aşamalı doğrulama (iki adımlı doğrulama) etkinleştirilmiş tüm hesaplar için anlık bildirimle kolay, hızlı, güvenli giriş imkanı sunuyor Microsoft Authenticar uygulaması. Microsoft’a bağlı kişisel, iş veya okul hesabınızı eklerken hesabınıza giriş yapmanız yeterli oluyor.
Microsoft Authenticator İndir
Google, Facebook vb. diğer hesapları eklerken QR kod ekranı karşınıza çıkıyor. İlgili servisin iki adımlı doğrulama sayfasına girerek görebileceğiniz karekodu uygulamaya okutarak hesabınızı ekliyorsunuz.
Sadece bilinen sosyal medya uygulamaları değil, aynı zamanda iki aşamalı doğrulama isteyen tüm uygulamarda Microsoft Authenticator uygulamasını kullanabilirsiniz. Kodu kaydedin ve doğrulama parolalarına erişin.
Siz de iki aşamalı doğrulama yapıp, kendinizi güvene almak istiyorsanız, Microsoft Authenticator indirin ve tüm hesaplarınızı güvenle kullanın!