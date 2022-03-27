Microsoft Excel Viewer, bilgisayarınızda Excel programı bulunmasa bile Excel dosyalarını görüntüleyebileceğiniz kullanışlı bir programdır.

Can Çevrim - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft imzalı yazılımler her yıl milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Microsoft imzalı yazılımlar bilgisayarlar için olmazsa olmaz özellikler taşırken bu yardımcı araçlar günlük hayatımızda pek çok işi de kolaylaştırıyor. Microsoft Excel Viewer uygulaması da bu uygulamaların başından geliyor. Özellikle ofis personelleri tarafından kullanılan başarılı uygulama sayesinde Windows bilgisayarınızda Excel dosyalarını açabilecek, düzenleyebilecek ve kaydedebileceksiniz. Farklı dil seçeneklerine de sahip olan uygulama günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

Microsoft Excel Viewer Özellikleri

Farklı dil seçenekleri,

Ücretsiz,

Düzenli güncellemeler,

Kolay kullanılabilir menüler,

Dosya paylaşma,

Microsoft Excel Viewer, sisteminiz üzerinde Microsoft Office Excel programı yüklü olmasa bile Excel çalışma kitaplarını görüntüleyebileceğiniz, Microsoft tarafından geliştirilen resmi Excel dosyalarını açma programıdır.

Excel dosyalarını görüntülemenin dışında, her türlü Excel çalışma kitabını yazdırmanıza ve kopyalamanıza da olanak sağlayan program yardımıyla ne yazık ki yeni bir Excel çalışma dökümanı oluşturamaz, varolan belgeleri düzenleyemez ve çalışmalarınızı kaydedemezsiniz.

Program Office 2003 sürümü ve öncesi tüm Excel sürümleriyle hazırlanan çalışma kitaplarını açmanıza, yazdırmanıza ve kopyalamanıza izin vermektedir.

Excel dosyalarını görüntülemek için ücretsiz bir program arıyorsanız, Microsoft tarafından hazırlanan resmi Microsoft Excel Viewer yazılımını denemenizi öneririm.

Microsoft Excel Viewer İndir

Windows bilgisayarlar için olmazsa olmazlar arasında yer alan Microsoft Excel Viewer ücretsiz olarak dağıtılıyor. Dünyanın dört bir yanında kullanılan başarılı uygulama sayesinde Excel dosyaları oluşturabilir ve düzenli olarak kullanabilirsiniz. Uygulama günümüze kadar aldığı güncellemeler ile sürekli daha kararlı bir hale gelirken kullanıcılarına da ek özellikler sunmayı ihmal etmedi. Özellikle format sonrası bilgisayarlara yüklenen uygulama, ofis programları arasında ciddi bir konumda yer alıyor. Farklı dil seçenekleri eşliğinde pek çok ülkede kullanılan uygulama, veri giriş takibi açısından da epey beğeniliyor.