Microsoft Office 2013, Windows 8 ile duyurulan ofis programı. En çok kullanılan ofis programları arasında.

Mehmet Karakaya - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft, Window 8 ile birlikte gelmesi beklenen Microsoft Office’in 15. sürümü Microsoft Office 2013’ü duyurdu. Office 2013 geliştirilen yeni jenarasyon ile nasıl bir hal alacak merak ediliyordu. Özellikle de Windows 8’in Metro arayüzünden faydalanacak olması Office 2013’ü daha özel kılıyor. Hızlı ve pratik işlemlere ev sahipliği yapan Microsoft Office 2013, aldığı güncellemeler ile de daha kararlı bir yapıya kavuşturuldu. Kullanıcılar Office 2013 ile Word uygulamasından tutunda Power Point uygulamasına kadar erişebilecek ve diledikleri işlemleri rahatlıkla yapabilecekler.

Microsoft Office 2013 İndir

Microsoft’un yeni ofis programı Office 2013 görsel anlamda birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Windows 8 Metro arayüzünün bütün nimetlerinden faydalanılarak hazırlanan Office 2013 karşımıza daha sade ve kullanışlı bir arayüz ile çıkıyor. Özellikle de yenilenen arayüzü sayesinde artık birçok kullanıcı rahatlıkla Office yazılımlarını kullanabilecek.

Son dönemlerde tema olarak sadeliği tercih eden Microsoft, Office 2013’te de aynı konsepti bizlere sunuyor. Tabii değişen tek şey görünümü değil, görselliğin getirdiği birçok sağlam yenilik Office’in köklü değişiminin bir işareti. Metro arayüzüne uyumlu bir şekilde konumlanan Office 2013 Metro UI’i tamamlıyor.

Gün geçtikçe popülaritesi artan bulut bilişimi kullanan Office 2013 bu sistemden sık sık faydalanıyor. Artık dosyalarınızı Windows Phone 8 ile entegre edebilecek, bulut sistemi vasıtası ile paylaşabilecek ve dosya alışverişini sağlayabileceksiniz. Ayrıca Microsoft bununla birlikte SkyDrive sisteminin daha verimli kullanılmasını kullanıcılarına aşılamış oluyor. Microsoft’un yakında çıkacak olan tablet bilgisayarı Surface’da düşünülerek dokunmatik cihazlar üzerinde Office 2013 kullanmak mümkün. Tasarım konusunda kendini ileri taşıyan Office 2013 için dokunmatik cihazlar da düşülmüş durumda. Artık dokunmatik cihaz kullanan kullanıcılar Office yazılımlarına en iyi şekilde hükmedebilecek.

Kısacası mükemmel bir Office deneyimini Office 2013 ile yaşayacaksınız. Kolay, sade, esnek ve kullanışlı bir forma kavuşan Office yazılımları Windows 8 ile birlikte oldukça gelişti.

Office 2013 İndirmek Yerine Microsoft 365 İndirin

Office 2013, Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013 ve Outlook 2013 uygulamalarını kapsamaktadır. Microsoft, Ofis 2013 programını kullananlara Microsoft 365’e geçmelerini önermektedir.

Microsoft 365’teki Word’de Yapılan Yenilikler

Yazılarınızı en üst seviyeyeye çıkarın: Araştırmacı ve Düzenleyici araçlarıyla kısa sürede boş sayfanızı güzel görünümlü belgelere dönüştürün.

Araştırmacı ve Düzenleyici araçlarıyla kısa sürede boş sayfanızı güzel görünümlü belgelere dönüştürün. İstediğiniz yerde istediğiniz kişiyle birlikte çalışın: Düzenleme ve yorum yapmaları, erişimi yönetmeleri ve sürümleri izlemeleri için diğer kullanıcıları davet edin.

Düzenleme ve yorum yapmaları, erişimi yönetmeleri ve sürümleri izlemeleri için diğer kullanıcıları davet edin. Dışarı çıkarken Word’ü yanınızdan ayırmayın: Mobil uygulamalar ile dosyalarınızı işte, evde veya hareket halindeyken görüntüleyin ve düzenleyin.

Mobil uygulamalar ile dosyalarınızı işte, evde veya hareket halindeyken görüntüleyin ve düzenleyin. Her zaman güncel: Yalnızca Microsoft 365’te Word için sunulan yeni özelliklere ve güvenlik güncelleştirmelerine sahip olun.

Microsoft 365’teki Excel’de Yapılan Yenilikler

Verilerinizi daha net görün: Güçlü yeni özellikler sayesinde hiç olmadığı kadar kolay bir biçimde verilerinizi düzenleyin, görselleştirin ve bunlardan içgörü elde edin.

Güçlü yeni özellikler sayesinde hiç olmadığı kadar kolay bir biçimde verilerinizi düzenleyin, görselleştirin ve bunlardan içgörü elde edin. Kolayca birlikte çalışın: 1TB OneDrive bulut depolama alanıyla çalışma kitaplarını istediğiniz cihazdan yedekleyebilir, paylaşabilir ve diğer kullanıcılarla birlikte yazabilirsiniz.

1TB OneDrive bulut depolama alanıyla çalışma kitaplarını istediğiniz cihazdan yedekleyebilir, paylaşabilir ve diğer kullanıcılarla birlikte yazabilirsiniz. Dışarı çıkarken Excel’i yanınızdan ayırmayın: Android, iOS ve Windows mobil uygulamaları ile dosyalarınızı iş yerinde, evde, hareket halindeyken gözden geçirin ve düzenleyin.

Android, iOS ve Windows mobil uygulamaları ile dosyalarınızı iş yerinde, evde, hareket halindeyken gözden geçirin ve düzenleyin. Her zaman güncel: Yalnızca Microsoft 365’te Excel için sunulan yeni benzersiz özelliklere ve güvenlik güncelleştirmelerine sahip olun.

Microsoft 365’teki Outlook’taki Yapılan Yenilikler

Önemli konulara odaklanın: Odaklanmış Gelen Kutusu önemli noktaları yakından izlemeniz için en önemli e-postalarınızı diğerlerinden ayırır.

Odaklanmış Gelen Kutusu önemli noktaları yakından izlemeniz için en önemli e-postalarınızı diğerlerinden ayırır. Kolayca birlikte çalışın: 1TB OneDrive bulut depolama alanıyla çalışma kitaplarını istediğiniz cihazdan yedekleyebilir, paylaşabilir ve diğer kullanıcılarla birlikte yazabilirsiniz.

1TB OneDrive bulut depolama alanıyla çalışma kitaplarını istediğiniz cihazdan yedekleyebilir, paylaşabilir ve diğer kullanıcılarla birlikte yazabilirsiniz. Dışarı çıkarken Outlook’u yanınızdan ayırmayın: Güçlü mobil uygulamalarla her yerden e-postalarınızı takip edin ve ekleri inceleyip düzenleyin.

Güçlü mobil uygulamalarla her yerden e-postalarınızı takip edin ve ekleri inceleyip düzenleyin. Her zaman güncel: Yalnızca Microsoft 365’te Outlook için sunulan yeni benzersiz özelliklere ve güvenlik güncelleştirmelerine sahip olun.

Microsoft 365’teki PowerPoint’te Yapılan Yenilikler