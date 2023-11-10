Milord ile kendi krallığınızı yönetmeye hazır mısınız? Zorlu kararlar verin ve krallığınızı yönetmek için gereken her şeyi yapmaya hazır olun.

Kemal Tavus - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türk bir ekip olan iBright Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Milord rol yapma öğelerine sahip bir yönetim ve simülasyon oyunudur. Orta Çağ’da geçen bir oyun olan Milord piksel grafiklerle oluşturulmuş bir dünya sunuyor.

Milord’da halkın yükselmesi de yok olması da bizim elimizde. Sınırlı kaynakları akıllıca kullanarak, riskli kararlar vererek krallığımızı korumaya çalışıyoruz.

Talep sistemi ile halktan gelen insanların değişik istekleri olabiliyor. Sıra dışı hikayelerin bizi beklediği bu oyun büyük bir potansiyel vadediyor.

Kaynaklar yaratarak ve farklı binaları kullanarak ekonomiyi canlı tutmamız gerekiyor. Pek çok farklı şeye dikkat etmemiz gereken bu oyunda strateji ve yönetim büyük rol oynuyor.

Milord İndir

Milord’un henüz kesin bir çıkış tarihi yok. Milord henüz indirilmeye açık değil ancak oyunu takip ederek herkesten önce Milord’u indirebilirsiniz.

Milord Sistem Gereksinimleri