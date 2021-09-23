Minecraft Dungeons PC, Mojang'ın yeni aksiyon-macera oyunu. PC için Windows 10 ve Steam mağazasından indirilebilir!

Erkan Calp - 49 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Minecraft Dungeons, Mojang Studios, Xbox Game Studios ve Double Eleven tarafından geliştirilen aksiyon macera rol yapma oyunu (rpg). 2020’de Windows, (Minecraft Launcher ve Microsoft Store), Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch için çıkış yapan oyun, 2021’de Steam’e geldi. Minecraft Dungeons Steam üzerinden DLC paketleriyle birlikte satışta!

Minecraft Dungeons Steam

Klasik zindan yaratıklarından ilham alan ve Minecraft evreninde geçen heyecan verici bir aksiyon-macera oyununda savaşın! Zindanlarda tek başınıza ne kadar cesur olduğunuzu gösterin veya arkadaşlarınızla takım kurun! Dört oyuncuya kadar aksiyon dolu, hazinelerle dolu, çılgınca çeşitli seviyelerde (hepsi destansı macerada köylüleri kurtarmak ve kötü Ark Serseri Köylü’yü devirmek için) birlikte savaşabilirsiniz.

Güçlendirin! Yıkıcı özel saldırılar gerçekleştirmek ve hayatta kalmak için 250’den fazla benzersiz eser, teçhizat ve büyünün kilidini açın.

Çok Oyunculu (Multiplayer)! Co-op oyununda en fazla dört oyunculu takım kurabilir ve birlikte savaşabilirsiniz.

Seçenekler! Karakterinizi kişiselleştirin, ardından yakın dövüş silahlarıyla çok yakından ve bizzat dövüşün, menzilli saldırılara girmeyin veya ağır zırhla korunan mob sürüsü arasından geçin!

Destansı! Kötü Ark Serseri Köylü’yü alt etme arayışında hazine dolu seviyeleri keşfedin!

Minecraft Dungeons Windows 10

Minecraft Dungeons, en fazla dört oyuncuyu destekliyor ve çeşitli yeni silahlar, eşyalar ve mobların yanı sıra keşfedilecek çeşitli ortamlar ve oyuncu karakterleri, kahramanları ve Ark Serseri Köylü olarak adlandırılan ana düşmanla karşı karşıya getiren kapsamlı bir görev içerir. Oyun, prosedürel olarak oluşturulmuş öğelerle birlikte belirli görev ve yerlere sahip. Oyuncular bir sınıfla sınırlı değil, daha fazla zırh veya silah alıp kullanabiliyor. Oyun, aksiyon-macera odaklı olduğundan oyuncular inşa etme veya madencilik yapma şansına sahip değil. Oyun, hem yerin üstünde hem de altında gerçekleşiyor. Görevler prosedürel olarak oluşturuluyor. Oyuncular DLC olarak sunulan ek kahramanlarla birlikte sağlanan çeşitli kahramanlar arasından avatarlarını seçebiliyor. Minecraft’ta satın alınan skin’ler ve karakter oluşturma görünümleri Minecraft Dungeons’da kullanılamıyor.

Kahraman, oyunda oyuncuların kontrol ettiği karakter. Oyuncular oyuna başlarken oyun boyunca kullanabilecekleri kozmetik kahramanı seçebiliyor. Tüm kahramanlar tamamen kozmetik ve özel güçler sunmuyor. Bir kahramanı seçerken kazanılan tüm ganimet, seviyeler ve ilerleme yalnızca o kahramanda kalıyor ve oyuncunun oynadığı diğer kahramanlara taşınmıyor. Oyuncular kahramanı sonradan değiştirmek ister ve farklı bir ganimetle farklı bir kahraman olarak oynamak isterse kahramanı orijinal kahramanın sahip olduğu aynı ganimetle çoğaltabiliyor.

Minecraft Dungeons, Minecraft ile aynı evrende geçiyor. Bir sanal ortam (sandbox) olan Minecraft’ın aksine oyun doğrusal, hikaye odaklı bir senaryo ve ara sahneler içeriyor. Açılış ara sahnesi tanıştığı herkes tarafından reddedilen Ark adında dışlanmış bir köylünün hikayesini anlatıyor. Kahramanlar, Ark Serseri Köylü’yü durdurmak, ordusuyla savaşmak ve bir sonraki seviyeye geçmek için çeşitli yerleri keşfederek görevleri tamamlıyorlar. Sonunda Ark Serseri Köylü ile kalesinde yüz yüze geliyorlar, yenip dünyanın kötülükten kurtarılmasını kutluyorlar. Sonrasında Orb’un kendini yeniden inşa etmesi gösteriliyor.

Minecraft Dungeons Sistem Gereksinimleri

Yeni Minecraft oyunu Minecraft Dungeons PC’de oynamak için yüksek donanım gerekmiyor. İşte Minecraft Dungeons Windows sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (Kasım 2019 Güncellemesi veya daha yeni), 8 veya 7 (64-bit, son güncellemelerle birlikte; bazı özellikler Windows 7 ve 8’de desteklenmez.)

İşlemci: Intel Core i5 2.8GHz veya eş değer

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 veya eş değer DX11 GPU

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Minecraft Dungeons Mobile

Minecraft mobile, Google Play ve App Store üzerinden indirilebilirken, Minecraft Dungeons mobile hazırlanmadığından Android ve iOS platformunda bulunmamaktadır. Ancak Microsoft’un bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliğiyle Minecraft Dungeons mobilde de oynanabilmektedir. Hem de oyuna göre uyarlanmış dokunmatik kontrollerle… Minecraft Dungeons çapraz oynama desteğine sahip olduğudan hareket halindeyken bile arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Minecraft Dungeons’ın platformlar arası kaydetme desteği yok ancak Xbox’ınızda oynuyorsanız tüm bilgileriniz senkronize ediliyor.

Minecraft Dungeons APK

Mojang’ın yeni aksiyon-macera oyunu Minecraft Dungeons şu an için PC ve konsol platformlarında yer alıyor, Android Google Play Store ve App Store’da yer almıyor. İnternette bulacağınız Minecraft Dungeons APK’ları Mojang tarafından hazırlanmış resmi oyun değildir, Minecraft hayranları tarafından hazırlanmış resmi olmayan sürümdür. Minecraft Dungeons Mobile çıkış yaptığında Minecraft Dungeons Android alternatif indirme bağlantısı olarak Minecraft Dungeons APK’yı sitemizde bulabilirsiniz.

Minecraft Dungeons Bedava İndir

Minecraft Dungeons, ücretsiz bir oyun değildir. Minecraft Dungeons Steam üzerinden 129 TL’ye satılmaktadır. Minecraft Dungeons Hero DLC, Minecraft Dungeons Ultimate Edition Digital Artwork, Minecraft Dungeons Ultimate Edition Soundtrack, Minecraft Dungeons: Gizli Derinlikler, Minecraft Dungeons: Nether Alevleri, Minecraft Dungeons: Orman Uyanıyor, Minecraft Dungeons: Tüyler Ürpertici Kış, Minecraft Dungeons: Uğultulu Tepeler, Minecraft Dungeons: Yankılı Boşluk içeren en iyi Minecraft Dungeons DLC paketi de 129 TL’ye satılmaktadır. Minecraft Dungeons Ultimate Edition fiyatı 269 TL’dir. Xbox Game Pass üyeliğiniz varsa, Minecraft Dungeons Standart sürümü ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.