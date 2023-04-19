Minecraft Legends’ı oynayın ve stratejinizi kullanarak dış dünyadan gelen yaratıkları defedin.

Kemal Tavus - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yüzlerce, hatta binlerce saat Minecraft oynadınız ama yeni bir şeyler mi arıyorsunuz? Minecraft Legends imdadınıza yetişiyor. Minecraft’ın ikon haline gelmiş görselliği kullanılarak geliştirilen bu yeni yapım özünde bir RTS (Real Time Strategy).

Dış dünyadan gelen düşmanlara karşı kendi bölgemizi korumaya çalıştığımız bu oyunda amacımız hayatta kalmak ve düşmanları savuşturmak. Eğer taktiğin ve stratejinin ön planda olduğu bir Minecraft oyunu ilginizi çekiyorsa Minecraft Legends’ı mutlaka oynayın.

Minecraft Legends İndir

Mojang Studios tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Minecraft Legends 18 Nisan 2023 tarihinde piyasaya çıktı. Genel olarak olumlu yorum alan bu yapım Minecraft’a yeni bir yorum getirmeyi amaçlıyor.

Bir an önce Minecraft Legends’ı indirin ve amansız düşmanlara karşı mücadeleye girmeye başlayın.

Minecraft Legends Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (May 2020 güncelleştirmesi ya da sonrası) ya da Windows 11

: Windows 10 (May 2020 güncelleştirmesi ya da sonrası) ya da Windows 11 İşlemci : Core i5 2.8GHz ya da eşleniği

: Core i5 2.8GHz ya da eşleniği Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon 285 ya da Intel HD 520 ya da eşleniği DX12 GPU

: NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon 285 ya da Intel HD 520 ya da eşleniği DX12 GPU DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 24 GB kullanılabilir alan