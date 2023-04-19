Minecraft Legends
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 24000.00 MB
- Üretici Mojang Studios
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Minecraft Legends’ı oynayın ve stratejinizi kullanarak dış dünyadan gelen yaratıkları defedin.
Yüzlerce, hatta binlerce saat Minecraft oynadınız ama yeni bir şeyler mi arıyorsunuz? Minecraft Legends imdadınıza yetişiyor. Minecraft’ın ikon haline gelmiş görselliği kullanılarak geliştirilen bu yeni yapım özünde bir RTS (Real Time Strategy).
Dış dünyadan gelen düşmanlara karşı kendi bölgemizi korumaya çalıştığımız bu oyunda amacımız hayatta kalmak ve düşmanları savuşturmak. Eğer taktiğin ve stratejinin ön planda olduğu bir Minecraft oyunu ilginizi çekiyorsa Minecraft Legends’ı mutlaka oynayın.
Minecraft Legends İndir
Mojang Studios tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Minecraft Legends 18 Nisan 2023 tarihinde piyasaya çıktı. Genel olarak olumlu yorum alan bu yapım Minecraft’a yeni bir yorum getirmeyi amaçlıyor.
Bir an önce Minecraft Legends’ı indirin ve amansız düşmanlara karşı mücadeleye girmeye başlayın.
Minecraft Legends Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (May 2020 güncelleştirmesi ya da sonrası) ya da Windows 11
- İşlemci: Core i5 2.8GHz ya da eşleniği
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon 285 ya da Intel HD 520 ya da eşleniği DX12 GPU
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 24 GB kullanılabilir alan
Minecraft`a yeni bir soluk getirmesi
Basit taktiksel oynanış
Uzun oynanış süresi
Türkçe dil desteği
Çapraz platform desteği
Pahalı