Ana oyunun küçük bir parçası olan Mini Airways: Prologue, oyunculara havalimanı yönetim deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Havayollarının sizden sorumlu olduğu Mini Airways: Prologue, gerçek zamanlı bir yönetim oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Uçakları kalkış ve iniş için hazırlayın, rotaları belirleyin ve uçakların her türlü kontrolünde söz sahibi olun.

Mini Airways'in sınırlı bi sürümü olan bu oyun, oyunculara basitleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Siyah bir ekran üzerinde hava trafiğini görüntüleyebildiğiniz oyunda, tüm hava trafiğini yöneteceksiniz. Tüm bunların yanı sıra dağların ve yasaklı bölgelerin hava sahasını bile takip etmek zorundasınız.

Mini Airways: Prologue İndir

Oyun içerisinde gün geçtikçe gelişeceksiniz. Sadece siz değil, yönetiminiz ve havaalanınız dahi değişecektir. Hızlanan dönüşler, otomatik tutma ve diğer kolaylaştırılmış özellikler sayesinde işiniz daha fazla hızlanacaktır.

Çeşitli özelliklerin kilidiniz açarken, aynı zamanda ayrıntılı hava sahalarının da kilidini açacaksınız. Yönetim becerilerinizi dünya çapındaki havalimanlarında gösterecek ve harika bir yönetim simülasyon deneyimi yaşayacaksınız.

Hava trafiğinden sorumlu olduğunuz Mini Airways: Prologue'u indirerek, siz de uçakların her hamlesini yönetin ve asla düşmesine izin vermeyin!

Mini Airways: Prologue Sistem Gereksinimleri