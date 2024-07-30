Akıllı telefon, tablet ve çeşitli cihazları üretebileceğiniz Mobiles Tycoon, kapsamlı özellikleriyle ön plana çıkan bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi mobil cihazlarınızı ürettiğiniz Mobiles Tycoon, kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonlar ve tabletler tasarlayıp piyasaya süreceksiniz. İstediğiniz özellikleri, tasarımı ve farklı ayarlamalarını hayalinizdeki gibi yapabilirsiniz.

Tabii ki sadece telefon ve tablet üretmekle kalmayıp, aynı zamanda şirketinizdeki yönetimi elinize alacaksınız. Pazarlama, çalışan ücretleri, rakip analizleri ve aklınıza gelebilecek her şeyi gözeterek iyi bir şirket oluşturun.

Cihazınızın içerisindeki uygulamalara kadar ayarlayabilirsiniz. Bu kapsamlı özellikler, oyunculara sürdürülebilir bir yapı sunmaktadır.

Mobiles Tycoon İndir

Insignis Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Mobiles Tycoon, çıkışının ardından oyunculardan iyi bir puan almışa benziyor. Küçük şirketinizi büyütme yolunda hem çalışanlarınızı hem de şirket yönetimini iyi kotarmalısınız. Çalışan maaşları konusunda biraz dezavantajlı bir yapıda olsa da, aslında büyüme anlamında zorluk katmış diyebiliriz.

Siz de kapsamlı bir simülasyon oyunu olan Mobiles Tycoon indirin ve kendi telefon şirketinizi oluşturun.

Mobiles Tycoon Sistem Gereksinimleri