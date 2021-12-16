Modern Çağı Başkan Simülatörü APK, devletleri yönettiğiniz askeri strateji oyunudur.

Erkan Calp - 22 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Modern Çağı Başkan Simülatörü APK, modern devletin başkanı rolünde görünmeniz gereken klasik bir jeopolitik, ekonomik ve askeri strateji oyunudur. Amerika veya Rusya başkanı olmaya hazır mısınız? Herhangi bir modern devlete liderlik edebilirsiniz.

Modern Çağı APK İndir

Eyaleti yönetin, yeni teknolojiler keşfedin ve bölgenizi genişletin. Diğer ülkelerle savaşın ve bilge başkan ve başarılı bir askeri lider olarak kendinizi kanıtlayın. Medeniyetinizin güçlü bir lidere ihtiyacı var!

Savaş sistemi: Devlet ve krallıkları bağlayın, kaynakları ele geçirmek için birlikler gönderin. Bir filo kurun, askeri birlikler hazırlayın, askeri donanım satın alın veya üretin. Hava limanları, cephanelikler, kışlalar ve tersaneler inşa edin. Casuslar ve sabotajcılar gönderin.

Bakanlıklar: Bakanlıkları yönetin. Vatandaşlarınızın hayatını daha iyi ve daha güvenli hale getirin. Polis, güvenlik servisi, Sağlık Bakanlığı, Eğitim, Savunma vb. size yardımcı olacak.

Diplomasi: Saldırmazlık antlaşmaları imzalayın, ticari anlaşmalar yapın, elçilikler kurun. Birleşmiş Milletler çalışmalarına katılın, kararlar alın.

Kanunlar ve Din: Medeniyet gelişiminin seçilen yoluna bağlı olarak yasalar çıkarın. Eyaletinizin resmi dilini seçin.

Üretim ve Ticaret: Mal üretimi için gıda ve hammadde üretin. Kaynaklar alın. Diğer devletlerle ticaret yapın.

Vergiler: Üretim mi yoksa yüksek vergiler üzerine mi bahse gireceksiniz? Stratejiniz nedir?

Mobil cihazlar için askeri strateji türünde en destansı oyunda sizi çok daha fazlası bekliyor. Başkan olmaya hazır mısınız? Hangi yolu seçeceksiniz? Diktatör mü yoksa ılımlı bir başkan mı olacaksınız? Seçim ve stratejiniz ülkenin ve tüm medeniyetin başarısının ve refahının anahtarı olacak.