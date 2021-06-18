Modern Dead, post apokaliptik dünyada mutantlar ve haydutlarla savaştığınız bir Android oyunu.

Erkan Calp - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Modern Dead, kıyamet sonrası dünyada geçen açık uçlu rol yapma oyunu (rpg) ile gerçek zamanlı strateji oyununun karışımıdır. Modern Dead’de mutantlar ve serserilerle savaşmak için farklı silah türlerini kullanırken, farklı alfaları (yanınıza alacağınız nadir kahramanlar) yönetiyorsunuz. Hepsi kalenizin ve halkınızın hayatta kalmasını sağlamak için. Zombi ordularıyla yüzleşmek için akıllıca stratejiler bulun. Zindan keşif felaketi, kanlı hayatta kalma hikayeleri, eğlenceli savaş modları ve sınırsız üs kurma sizi bekliyor. Korkunç mutantlarla çarpışın, korku arenasında yolunuza çıkanlara ateş edin. İttifaklar kurun ve dünyanın her yerinden kurtulanlarla operasyonlar yürütün.

Modern Dead İndir Android

Çılgın Üçüncü Şahıs Savaşlarla Açık Uçlu Keşif - Korkunç bir virüsten doğan zombiler ve bir dizi başka düşman arasında sıkışıp kalmış bu hain dünyada gezinmenin ve hayatta kalanlar için bir gemi yaparak medeniyeti yeniden inşa etmenin bir yolunu bulmanız gerekiyor. Korku dolu bir dünyada dünyayı keşfetmek, kaynak toplamak, ekipman yükseltmek ve hassas görevleri gerçekleştirmek için alfalarınızı dikkat bir şekilde konuşlandırın.