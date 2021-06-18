Modern Dead
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici ONEMT
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Modern Dead, post apokaliptik dünyada mutantlar ve haydutlarla savaştığınız bir Android oyunu.
Modern Dead, kıyamet sonrası dünyada geçen açık uçlu rol yapma oyunu (rpg) ile gerçek zamanlı strateji oyununun karışımıdır. Modern Dead’de mutantlar ve serserilerle savaşmak için farklı silah türlerini kullanırken, farklı alfaları (yanınıza alacağınız nadir kahramanlar) yönetiyorsunuz. Hepsi kalenizin ve halkınızın hayatta kalmasını sağlamak için. Zombi ordularıyla yüzleşmek için akıllıca stratejiler bulun. Zindan keşif felaketi, kanlı hayatta kalma hikayeleri, eğlenceli savaş modları ve sınırsız üs kurma sizi bekliyor. Korkunç mutantlarla çarpışın, korku arenasında yolunuza çıkanlara ateş edin. İttifaklar kurun ve dünyanın her yerinden kurtulanlarla operasyonlar yürütün.
Modern Dead İndir Android
Çılgın Üçüncü Şahıs Savaşlarla Açık Uçlu Keşif - Korkunç bir virüsten doğan zombiler ve bir dizi başka düşman arasında sıkışıp kalmış bu hain dünyada gezinmenin ve hayatta kalanlar için bir gemi yaparak medeniyeti yeniden inşa etmenin bir yolunu bulmanız gerekiyor. Korku dolu bir dünyada dünyayı keşfetmek, kaynak toplamak, ekipman yükseltmek ve hassas görevleri gerçekleştirmek için alfalarınızı dikkat bir şekilde konuşlandırın.
- Özgür İlerleme, Stratejik Zafer - Modern Dead’de gerçek, kıyamet sonrası dünyayı ve kendi kedine ilerleme oynanışını denimleyin. Yeni bölgeleri keşfetmek ve kaleleri ele geçirmek için kıyametin geniş, çorak topraklarında birliklerinize liderlik edin ve mutantlara karşı savaşın ve diğerleriyle birlikte bölgenin kontrolü için yarışın. En güçlüsü hayatta kalır. Kıyamet sonrası dünya düzeninde istediğiniz gibi gelişmek için stratejinizi kullanın.
- Sürükleyici Bir Dünyada Zengin Oynanış ve Hikaye Anlatımı - Harika bir hikaye modu, korkutucu keşif görevleri ve oyuncular arasındaki gergin birebir mücadele boyunca bir sürü mutant ve serseriyle karşılaşacaksınız. Diğer oyuncu arkadaşlarınızla birlikte bu cehennemden sağ çıkmak için her türlü kurnazlığı düşünmeniz gerekecek.
- Özel Alfa Sistemi - Büyük bir felaketten sonra hayatta kalarak sayınızı artıran benzersiz kahramanlar Alfaları kurtarıp toplayarak, yerleşim yerindeki kanlı dehşetin üstesinden gelin. Bazıları güçlü, çevik veya hızlı, bazıları da stratejik dehaya sahip. Cesur saldırı görevlerinde veya kurtarma çabalarında onlara liderlik edin.
- Tek Sunucuda Küresel Savaş - İttifak kurmak için diğerlerine katılın ve sizin gibi hayatta kalanlarla etkileşime geçin, hepsi ittifak bölgesi için yarışıyor. Kendinizi dünyanın dört bir yanından oyuncularla heyecan verici, benzersiz savaş alanına bırakın.
- Ucu Açık İnşa Etme Sistemi - İnsanlığın son sığınma yeri olan üssünüzü istediğiniz zaman yeniden inşa edin, düzeni ve temayı isteğinize göre özelleştirin. Benzersiz görevleri tetikleyen binalarınızın sığınağına girebilirsiniz. Üssünüzü geliştirmek, yakındaki mutantları ortadan kaldırmak, bölgenizi genişletmek ve daha büyük orduları barındıracak daha fazla bina inşa etmek anlamına gelir.