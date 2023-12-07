Mon Bazou APK ile vasat altı aracınızı bir yarış arabasına dönüştürün. Para kazanmak için her şeyi yapın ve tozu dumana katın.

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Santa Goat tarafından geliştirilen ve 2021 yılında piyasaya sunulan Mon Bazou APK, benzersiz bir yarış ve otomobil simülasyonu olarak dikkat çekiyor. Oyun, özellikle belirli bir oyuncu kitlesine hitap etse de, kendine özgü tarzıyla oyuncuları büyüleyen nadir yarış oyunlarından biri.

Mon Bazou APK , görsel anlamda belki en üst seviyede olmasa da geniş araç yelpazesiyle dikkat çekiyor. Oyuncular, arabalar, kamyonlar, ATV'ler ve hatta tekneler arasından seçim yapabiliyorlar. Ayrıca araçları iyileştirmek için yapılan seçimler oyunculara bırakılmış durumda

Hurdalıklarda parça arayp satmak veya daha iyi hale getirmek mümkün. Esnek RGB ve Hexadecimal tabanlı boyama sistemi sayesinde araçlar kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca çeşitli römorklar ve ek taşıma imkanı sunuluyor.

Oyunun içeriğinde oval pist, drag pisti ve pist parkuru gibi farklı motor sporları etkinliklerine yer verilmiş devasa bir kompleks bulunuyor. Ayrıca Kanada'ya özgü diyaloglar, görevler ve ödüller sunan bir dizi NPC de oyuncuları bekliyor olacak.

Mon Bazou APK’da pizza dağıtımından kenevir yetiştirme işine kadar çeşitli gelir kaynakları bulunuyor. Oyuncular geniş bir harita üzerinde farklı alanlarda faaliyet gösterebilecekleri bir dünyada yolculuğa çıkacaklar.

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Siz de Mon Bazou APK indirin ve cep telefonlarınızda bu oyunu deneyimlemeye başlayın.