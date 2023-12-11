Mon Bazou
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici Santa Goat
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Mon Bazou ile külüstür aracınızı bir yarış arabasına dönüştürün. Para kazanın ve aracınızı daha iyi hale getirmek için her şeyi yapın.
Santa Goat tarafından geliştirilen ve yayınlanan Mon Bazou 2021 yılında erken erişim olarak yayınlandı. Benzersiz bir yarış ve otomobil simülasyonu olan Mon Bazou kült denilebilecek bir yapım.
Çok spesifik bir oyuncu grubuna hitap eden Mon Bazou, iyi grafiklere sahip olmasa bile oyuncuları kendine bağlayabilen ender yarış oyunlarından bir tanesidir.
Mon Bazou'nun öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Sürmek için pek çok araba, kamyon, ATV ve hatta bir tekne mevcuttur.
- Seçtiğiniz yükseltmeleri kendi başınıza kurun, bunu yaparken cıvataları çevirin.
- Satmak ya da araçlarınıza takmak için hurdalıkta fazladan parça arayın.
- Çok esnek RGB ve Hexadecimal tabanlı boyama sistemi.
- Çekme, ek taşıma kapasitesi ve kullanım için çeşitli römorklar.
- Oval bir pist, drag pisti ve pist parkuruna sahip devasa bir motor sporları kompleksi.
- Kanada'ya özgü diyalogları, görevleri ve ödülleri olan birçok isimlendirilmiş NPC.
- Pizza dağıtmaktan kenevir yetiştirme operasyonu yürütmeye kadar birden fazla gelir kaynağı.
- Birkaç farklı alana sahip büyük bir harita.
Mon Bazou İndir
Hemen Mon Bazou indirin ve dandik aracınızı bir yarış aracına dönüştürmek için para kazanmaya başlayın.
Mon Bazou Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) and Windows 10
- İşlemci: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support.
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 500 series or better
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
ARTILAR
Farklı bir yarış tecrübesi
Sürekli gelişen bir oyun
EKSİLER
Grafikler baya eski gözüküyor