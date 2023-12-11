Mon Bazou ile külüstür aracınızı bir yarış arabasına dönüştürün. Para kazanın ve aracınızı daha iyi hale getirmek için her şeyi yapın.

Kemal Tavus - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Santa Goat tarafından geliştirilen ve yayınlanan Mon Bazou 2021 yılında erken erişim olarak yayınlandı. Benzersiz bir yarış ve otomobil simülasyonu olan Mon Bazou kült denilebilecek bir yapım.

Çok spesifik bir oyuncu grubuna hitap eden Mon Bazou, iyi grafiklere sahip olmasa bile oyuncuları kendine bağlayabilen ender yarış oyunlarından bir tanesidir.

Mon Bazou'nun öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Sürmek için pek çok araba, kamyon, ATV ve hatta bir tekne mevcuttur.

Seçtiğiniz yükseltmeleri kendi başınıza kurun, bunu yaparken cıvataları çevirin.

Satmak ya da araçlarınıza takmak için hurdalıkta fazladan parça arayın.

Çok esnek RGB ve Hexadecimal tabanlı boyama sistemi.

Çekme, ek taşıma kapasitesi ve kullanım için çeşitli römorklar.

Oval bir pist, drag pisti ve pist parkuruna sahip devasa bir motor sporları kompleksi.

Kanada'ya özgü diyalogları, görevleri ve ödülleri olan birçok isimlendirilmiş NPC.

Pizza dağıtmaktan kenevir yetiştirme operasyonu yürütmeye kadar birden fazla gelir kaynağı.

Birkaç farklı alana sahip büyük bir harita.

Mon Bazou İndir

Hemen Mon Bazou indirin ve dandik aracınızı bir yarış aracına dönüştürmek için para kazanmaya başlayın.

Mon Bazou Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 (SP1+) and Windows 10

: Windows 7 (SP1+) and Windows 10 İşlemci : x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support.

: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support. Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 500 series or better

: GeForce GTX 500 series or better DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan